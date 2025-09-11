मेरी खबरें
    मध्य प्रदेश के विधायक संजय पाठक के वकील अंशुमान सिंह ने अवैध खनन मामले से खुद को अलग कर लिया है। जस्टिस विशाल मिश्रा ने विधायक के फोन करने की बात कहकर केस से अलग हो गए थे, जिसके बाद वकील ने भी केस छोड़ दिया। आनंद माइनिंग और निर्मला मिनरल्स कंपनियों के रिश्तेदार ने जज को फोन किया था, इसी वजह से वकील ने यह फैसला लिया।

    By Surendra Dubey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 11:12:11 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 11:16:12 AM (IST)
    विधायक संजय पाठक के वकील अंशुमान सिंह ने खुद को किया अलग, लिखा- 'मैं यह केस छोड़ रहा हूं...'
    विधायक संजय पाठक और एमपी हाईकोर्ट की फाइल फोटो।

    HighLights

    1. वकील अंशुमान सिंह ने केस छोड़ने का लिखित फैसला कोर्ट को दिया।
    2. यह भी लिखा कि केस छोड़ने को लेकर उन्होंने अपने क्लाइंट को बता दिया है।
    3. जस्टिस विशाल मिश्रा ने विधायक के फोन के बाद केस से खुद को अलग किया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा द्वारा विधायक संजय पाठक द्वारा फोन किए जाने के बाद खुद को उस मामले से अलग किए जाने के बाद नया मोड आया है। अब पाठक के वकील अंशुमान सिंह ने भी खुद को केस से अलग कर लिया है।

    उन्होंने साफ किया है कि मैंने कोर्ट को लिखा है कि आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन और निर्मला मिनरल्स, जिन दो कंपनियों के केस की मैं पैरवी कर रहा था, उनके किसी रिलेटिव ने जस्टिस मिश्रा को कॉल किया। इस बात का जस्टिस मिश्रा ने एक सितंबर के आदेश में जिक्र किया। इसकी वजह से मैं ये केस छोड़ रहा हूं और मैंने इस बारे में अपने क्लाइंट को बता दिया है।

    अधिवक्ता सिंह ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि जिन दो कंपनियों की वो पैरवी कर रहे थे, उसमें विधायक संजय पाठक का कितना शेयर है। उनका संजय पाठक से सीधा सरोकार नहीं है। वो कई सारी कंपनियों के केस लड़ते हैं, ऐसे में हर केस के क्लाइंट का किससे क्या रिलेशन है, इस बात की जांच नहीं करेंगे।

