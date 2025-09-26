जबलपुर में भाजपा मंडल अध्यक्ष की मां से दिनदहाड़े हुई चेन लूट, बदमाश मौका देख हुए फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर में आपराधिक तत्वों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब भाजपा के मंडल अध्यक्ष के परिवार को भी लूट का शिकार होना पड़ रहा है। शुक्रवार सुबह सुभाषचंद्र बोस मंडल के अध्यक्ष अमित राय की मां अनसूइया राय के साथ उनके घर के समीप ही जय प्रकाश नगर दुर्गा मंदिर के पास चेन लूट की वारदात हुई। इस घटना से क्षेत्र में रोष व्याप्त हो गया।

यह घटना सुबह लगभग 6.30 बजे हुई। अनसूइया प्रतिदिन की तरह अपने जय प्रकाश नगर स्थित आवास के पास बने दुर्गा मंदिर में दर्शन के लिए गई थीं। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुँचीं, मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात बदमाश अचानक उनके सामने आए।