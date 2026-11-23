नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े आपराधिक प्रकरण में लंबित अपीलों की सुनवाई यथासंभव 30 दिनों में पूरी करने के निर्देश हाई कोर्ट ने दिए हैं। न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने आरोपों में कथित खामियों पर अलग से सुनवाई की मांग करने वाली तीन याचिकाएं निरस्त करते हुए यह आदेश दिया।

क्या था याचिकाकर्ताओं का तर्क याचिकाकर्ता भोपाल निवासी एसपी चौधरी सहित अन्य की ओर से दायर याचिकाओं में बताया गया कि दिसंबर 1984 में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड संयंत्र से जहरीली गैस के रिसाव के मामले में भोपाल की अदालत ने 7 जून 2010 को उन्हें दोषसिद्ध कर सजा सुनाई थी।

इस फैसले के विरुद्ध आपराधिक अपील दायर की गई। अपील लंबित रहने के दौरान 25 अप्रैल 2022 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 464 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर आरोपों में कथित त्रुटियों का मुद्दा उठाया गया। बचाव का अधिकार प्रभावित होने का दावा याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि प्रत्येक आरोपी की विशिष्ट भूमिका और उसके विरुद्ध आरोप स्पष्ट नहीं किए गए। इससे बचाव के अधिकार प्रभावित हुए और न्याय की विफलता हुई। उनका कहना था कि इस आवेदन पर 36 दिनों तक सुनवाई हो चुकी है। ऐसे में इसे अपील की अंतिम सुनवाई तक टालना अनावश्यक देरी का कारण बनेगा। सीबीआई और सरकार ने किया विरोध सीबीआई तथा केंद्र और राज्य सरकार की ओर से इस मांग का विरोध किया गया। उनका तर्क था कि आरोपों में त्रुटि से वास्तव में कोई नुकसान हुआ है या नहीं, इसका निर्धारण पूरे विचारण के साक्ष्य, गवाहों के बयान और आरोपियों के धारा 313 के तहत दर्ज बयानों के परीक्षण के बाद ही संभव है।