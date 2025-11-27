निजी कंपनियों से बिजली खरीदेगी MP सरकार, अडानी समेत तीन निजी कंपनियों से 25 साल का होना है करार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। प्रदेश में भविष्य की जरूरत पूरा करने के लिए चार हजार मेगावाट बिजली खरीदी की तैयारी है। अडानी समेत तीन निजी कंपनियों से 25 साल के लिए करार होना है। कंपनियों ने बिजली की दर 5.83 रुपये प्रति यूनिट तय की है। इस पर अंतिम मुहर के लिए मप्र विद्युत नियामक आयोग में याचिका दाखिल की गई है। इस बीच आयोग में दावा-आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, जिनमें कहा गया कि यदि प्रस्तावित दर को मंजूरी मिली तो प्रदेश को 25 साल में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक भुगतान करना होगा और इसका भार जनता को झेलना पड़ेगा।

यह है मामला मप्र की बिजली कंपनी को चार हजार मेगावाट का अनुबंध करना है। 25 साल के लिए ताप विद्युत गृह से बिजली खरीदी के लिए निविदा की गई थी। अडानी पावर ने 1600, टोरंट पावर गुजरात ने 1600 मेगावाट और 800 मेगावाट हिंदुस्तान पावर ने बिजली खरीदी के लिए आफर किया। तीनों कंपनियों से 5.83 रुपये प्रति यूनिट की दर मिली। कंपनियों ने इसके लिए ताप गृह की स्थापना इकाई को आधार बनाया। रिपोर्ट के अनुसार बिजली प्लांट लगाने के लिए करीब 13.5 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट लागत बताया। इसी आधार पर 5.83 रुपये प्रति यूनिट दर का प्रस्ताव मिला।