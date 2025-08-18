कांग्रेस MLA आरिफ मसूद ने हाई कोर्ट से मांगी राहत मिला FIR, जानें पूरा मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश अतुल श्रीधरन की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पुलिस आयुक्त, भोपाल को तीन दिन का समय दिया गया है। मामला फर्जी सेल डीड पर इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज के संचालन से जुड़ा है। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को एसआइटी गठित करने को भी कहा है।

तीन दिन के भीतर FIR करने के निर्देश दरअसल, इंदिरा प्रियदर्शी कॉलेज, भोपाल की मान्यता निरस्त किए जाने के विरुद्ध कांग्रेस विधायक मसूद हाई कोर्ट पहुंचे थे। जहां से राहत मिलने के स्थान पर एफआइआर के निर्देश की गाज उन पर गिर गई। कोर्ट ने मामले को बेहद गंभीरता से लेकर मसूद सहित जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध तीन दिन के भीतर एफआइआर पंजीबद्ध करने के निर्देश जारी कर दिए।