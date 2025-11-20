'बिना अनुमति कोई भी पेड़ न काटा जाए...', हाई कोर्ट ने भोपाल में पेड़ काटने पर लगाई रोक

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: भोपाल में पेड़ काटने के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया है कि राजधानी में हाई कोर्ट की अनुमति के बिना कोई भी पेड़ न काटा जाए। यह आदेश युगलपीठ, मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ ने सुनाया। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।

इस दौरान कार्यपालक अभियंता पीडब्ल्यूडी, अंडर सेक्रेटरी, विधानसभा सचिवालय, एडमिनिस्ट्रेटिव अफिसर-कम-अंडर सेक्रेटरी, आयुक्त नगर निगम भोपाल, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, प्रमुख सचिव विधानसभा सचिवालय और महाप्रबंधक पश्चिम मध्य रेलवे को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

मामला भोजपुर-बैरसिया रेलवे प्रोजेक्ट अंतर्गत रोड निर्माण से जुड़ा है। शुरुआत में यह खबर आई थी कि 488 पेड़ काटे गए हैं, लेकिन सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि वास्तविक संख्या 8000 से अधिक है। कोर्ट ने इस प्रकरण में सख्ती बरतते हुए किसी भी विभाग या प्रोजेक्ट को पेड़ काटने या ट्रांसप्लांट करने से रोका। कोर्ट ने कहा कि अब फाइलों के माध्यम से नहीं, बल्कि संबंधित अधिकारियों को कोर्ट में बुलाकर वस्तुस्थिति का निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही ट्रांसप्लांट किए गए पेड़ों की फोटो भी पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। सुनवाई के दौरान यह जानकारी भी मिली कि सड़क चौड़ीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग, रायसेन ने बिना अनुमति के 488 पेड़ काट दिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा-निर्देशों के तहत पेड़ काटने से पहले राज्य सरकार को नौ सदस्यीय समिति की अनुमति लेना अनिवार्य है।