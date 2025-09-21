MP High Court की मेडिकल बोर्ड को चेतावनी- गर्भावस्था की समाप्ति की राय देते समय सतर्क रहें

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने मेडिकल बोर्ड को चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में गर्भावस्था की समाप्ति से संबंधित मामलों के संबंध में राय देते समय सतर्क रहें। कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता के गर्भ की स्थिति के संबंध में दोबारा जांचकर 22 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल, मंडला से दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात का मामला हाई कोर्ट भेजा गया। इसमें मेडिकल बोर्ड की राय भी भेजी गई। मेडिकल बोर्ड ने राय देते हुए कहा कि पीड़िता का गर्भ 27 हफ्ते से भी अधिक का है। पीड़िता की जान को खतरा है, इसलिए गर्भपात की अनुमति नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट ने रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि उसमें पीड़िता के स्वास्थ्य की स्थिति का जिक्र नहीं है।