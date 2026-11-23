नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। गुरु गोविंद सिंह खालसा स्कूल (जीसीएफ) में कक्षा 10वीं के एक छात्र के साथ कथित मारपीट और गंभीर चोट पहुंचाने का मामला सामने आया है। छात्र की मां ने स्कूल की शिक्षिका पर बेटे की उंगली मरोड़ने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि इस घटना में छात्र के हाथ की उंगली का लिगामेंट क्षतिग्रस्त हो गया।

मामले में शिकायत करने स्कूल पहुंची मां के साथ अभद्रता और धमकी दिए जाने का आरोप भी लगाया गया है। पीड़ित परिवार ने शिक्षिका के पति और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। छात्र अनुराग दुबे के साथ क्या हुआ पीड़ित छात्र अनुराग दुबे के परिजनों के मुताबिक, अनुराग रोजाना की तरह स्कूल गया था। इसी दौरान शिक्षिका दीक्षा शर्मा ने कथित तौर पर उसका हाथ और उंगली मरोड़ दी, जिससे उसे गंभीर चोट आई। परिवार का कहना है कि चोट के कारण छात्र को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

शिकायत से पहले घर पहुंचे शिक्षक छात्र की मां अर्चना दुबे का आरोप है कि घटना को लेकर 4 तारीख को जब वे स्कूल जाकर शिकायत करने की तैयारी कर रही थीं, तभी स्कूल के तीन-चार शिक्षक उनके घर पहुंच गए। उन्होंने स्कूल में कार्यक्रम और प्रबंधन के दौरे का हवाला देते हुए उन्हें अगले दिन आने के लिए कहा। साथ ही मामले में हरसंभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। स्कूल पहुंचने पर बढ़ा विवाद अर्चना दुबे के अनुसार, 5 तारीख को वह अपने बेटे और भतीजे के साथ स्कूल पहुंचीं। उनके पति अभिषेक दुबे का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और बीपी बढ़ने के कारण वे साथ नहीं जा सके। मां का आरोप है कि स्कूल में शिक्षिका के पति पहले से ही चार-पांच वकीलों और अन्य परिचितों के साथ मौजूद थे। वहां स्कूल स्टाफ के सामने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई।