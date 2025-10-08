मेरी खबरें
    जबलपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान तलवार से युवक की हत्या, माढोताल पुलिस ने 4 आरोपियों को 48 घंटे में दबोचा

    MP News: माढोताल थाना क्षेत्र में विसर्जन चल समारोह के दौरान हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे चार आरोपियों को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। घटना में शामिल एक आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 04:13:48 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 04:17:35 PM (IST)
    जबलपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान तलवार से युवक की हत्या, माढोताल पुलिस ने 4 आरोपियों को 48 घंटे में दबोचा
    मूर्ति विसर्जन के दौरान युवक की हत्या।

    HighLights

    1. माढोताल थाना क्षेत्र में विसर्जन चल समारोह।
    2. विसर्जन के दौरान व्यक्ति की हत्या का मामला।
    3. पुलिस ने फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। माढोताल थाना क्षेत्र में विसर्जन चल समारोह के दौरान हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे चार आरोपियों को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। घटना में शामिल एक आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है।

    पुलिस के अनुसार, मामला अपराध क्रमांक 695/25 धारा 103(1), 191(2), 191(3) बीएनएस तथा धारा 3(2)(अ), 3(2)(अं) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था।

    गिरफ्तार आरोपी

    1. शुभम उर्फ शिवम चक्रवर्ती (21 वर्ष), निवासी गली नं. 4 राजीव गांधी नगर

    2. राज भट्ट (19 वर्ष), निवासी गली नं. 1 राजीव गांधी नगर

    3. अरुण भट्ट (20 वर्ष), निवासी गली नं. 2 राजीव गांधी नगर

    4. अरुण चढार उर्फ जैन (20 वर्ष), निवासी गली नं. 2 राजीव गांधी नगर

    घटना का विवरण

    घटना 5 अक्टूबर 2025 की रात करीब 11 बजे की है। राजीव गांधी नगर निवासी देव वंशकार ने पुलिस को बताया कि उसके पिता ईश्वर प्रसाद वंशकार (39 वर्ष) विसर्जन जुलूस में शामिल होकर लौट रहे थे। रास्ते में वे गुटखा लेने के लिए एक गली में गए, जहां कुछ युवकों ने उन्हें तलवार, पाइप और हाथ-मुक्कों से हमला कर दिया।

    परिजनों ने घायल ईश्वर प्रसाद को स्वास्तिक अस्पताल और फिर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि हमला जातिगत द्वेष के चलते किया गया।

    पुलिस की कार्रवाई

    पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता और नगर पुलिस अधीक्षक भगत सिंह गौठरिया के निर्देशन में थाना प्रभारी नीलेश दोहरे के नेतृत्व में टीम गठित की गई।

    मुखबिर की सूचना पर 7 अक्टूबर को पाटन बायपास से चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया और बताया कि वारदात में प्रयुक्त पाइप और डंडे उन्होंने घर के पीछे फेंक दिए थे। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हथियार बरामद कर लिए हैं।

    एक आरोपी अब भी फरार

    मुख्य आरोपी फुलवर भट्ट अब भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है।

    गिरफ्तारी अभियान में थाना प्रभारी नीलेश दोहरे, उप निरीक्षक नीलेश पोर्ते, विजय पुष्पकार, एएसआई विजय शुक्ला, प्रधान आरक्षक ओमकार मेहरा, आरक्षक सचिन मेहरा, निकेश, पुष्पराज और गनपत मर्सकोले की अहम भूमिका रही।

