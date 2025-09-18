नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। जिला मुख्यालय नरसिंहपुर से करीब 16 किलोमीटर दूर करेली में एक बेहद दुखद हादसा हुआ है, जहाँ एक तालाब में डूबने से तीन साल के एक मासूम बच्चे की जान चली गई। इस घटना से पूरा इलाका सदमे में है और पीड़ित परिवार गहरे शोक में डूब गया है। यह दर्दनाक घटना गुरुवार दोपहर की है।

करेली बस्ती में रहने वाले संतोष जाटव का तीन साल का बेटा संस्कार खेलते-खेलते घर से बाहर गया था। कुछ देर बाद जब परिवार ने उसे ढूंढा, तो वह कहीं नहीं मिला। तभी, उनके एक परिचित दिनेश विश्वकर्मा ने संतोष को बताया कि उनका बच्चा तालाब में डूब गया है और उसे बाहर निकाल लिया गया है।