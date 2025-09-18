मेरी खबरें
    MP News: करेली में तालाब में डूबने से 3 साल के बच्‍चे की मौत

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 07:25:05 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 07:27:47 PM (IST)
    तालाब में डूबने से बच्‍चे की मौत।

    HighLights

    1. करेली बस्ती में रहने वाले संतोष जाटव का तीन साल का बेटा था संस्कार।
    2. खेलते-खेलते घर से बाहर गया था। परिवार ने उसे ढूंढा, तो वह नहीं मिला।
    3. परिचित दिनेश विश्वकर्मा ने बताया कि उनका बच्चा तालाब में डूब गया है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। जिला मुख्यालय नरसिंहपुर से करीब 16 किलोमीटर दूर करेली में एक बेहद दुखद हादसा हुआ है, जहाँ एक तालाब में डूबने से तीन साल के एक मासूम बच्चे की जान चली गई। इस घटना से पूरा इलाका सदमे में है और पीड़ित परिवार गहरे शोक में डूब गया है। यह दर्दनाक घटना गुरुवार दोपहर की है।

    करेली बस्ती में रहने वाले संतोष जाटव का तीन साल का बेटा संस्कार खेलते-खेलते घर से बाहर गया था। कुछ देर बाद जब परिवार ने उसे ढूंढा, तो वह कहीं नहीं मिला। तभी, उनके एक परिचित दिनेश विश्वकर्मा ने संतोष को बताया कि उनका बच्चा तालाब में डूब गया है और उसे बाहर निकाल लिया गया है।

    बच्चे की हालत नाजुक होने के कारण उसे तुरंत करेली के अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद, उसे बेहतर इलाज के लिए नरसिंहपुर रेफर कर दिया। लेकिन, नरसिंहपुर अस्पताल पहुँचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया।

    पिता संतोष जाटव के मुताबिक, उन्हें पता चला है कि उनका बेटा अकेले ही तालाब की तरफ चला गया था। इस दुखद घटना के बाद, अस्पताल पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है और आगे की जाँच कर रही है।

