मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP News: पायलट नहीं पहुंचा तो विमान समय नहीं उड़ सका, सांसद हुए तीन घंटे लेट

    सप्ताह में चलने वाली इंडिगो की फ्लाइट एयरबस 320 रोज की तरह सुबह 8 बजे मुंबई से उड़कर सुबह 9 बजकर 40 मिनट पर जबलपुर पहुंचती है। गुरुवार को सभी यात्री एयरपोर्ट पहुंच गए, पर पता चला कि पायलट के ना होने के कारण फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाई, जिसके चलते यात्रियों को खासा परेशान होना पड़ा।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 05:18:05 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 05:21:11 PM (IST)
    MP News: पायलट नहीं पहुंचा तो विमान समय नहीं उड़ सका, सांसद हुए तीन घंटे लेट
    इंडिगो की फ्लाइट एयरबस 320

    HighLights

    1. राज्यसभा सदस्य समेत स्वामीनारायण संप्रदाय के भक्त विमान से आए।
    2. ऐसे में वहां मौजूद विमान कर्मचारी भी पायलट का इंतजार करने लगे।
    3. जब यात्री देरी की वजह से नाराज हुए तो कंपनी ने दूसरा पायलट बुलाया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,जबलपुर। मुबंई से जबलपुर आने वाले विमान का पायलट गायब होने से विमान तल पर यात्री विमान उड़ने का इंतजार करते रहे। काफी देर बाद जब पायलेट के संबंध में जानकारी नहीं मिली तो दूसरे पायलेट का इंतजाम किया गया। जिसके बाद विमान ने जबलपुर के लिए उड़ान भरी।

    इस व्यवस्था में करीब तीन घंटे विमान को पहुंचने में बिलंब हो गया। इस फ्लाइट से राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा भी जबलपुर आने वाले थे, यहां पर उन्हें स्वामीनारायण संप्रदाय के हो रहे कार्यक्रम में शिरकत करना था।

    जानकारी के मुताबिक विमान को करीब 9.40 बजे मुबंई से जबलपुर के लिए उड़ान भरना था। यात्री विमान उड़ान के लिए इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान पायलट का इंतजार होने लगा। उसकी किसी तरह की कोई अधिकारिक जानकारी नहीं थी। ऐसे में विमान कर्मचारी भी पायलट का इंतजार करने लगे।


    कुछ देर बाद जब यात्री देरी की वजह से नाराज हुए तो कंपनी ने तत्काल दूसरा पायलट बुलाया। इस प्रक्रिया में करीब तीन घंटे लग गए। बाद में करीब विमान 1.40 बजे जबलपुर एयरपोर्ट में पहुंचा। इस मुंबई-जबलपुर फ्लाइट में स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़े भक्त भी बड़ी संख्या में है।

    राज्यसभा सांसद तन्खा भी इंतजार करते रहे

    • जानकारी के मुताबिक सप्ताह में चलने वाली इंडिगो की फ्लाइट एयरबस 320 रोज की तरह सुबह 8 बजे मुंबई से उड़कर सुबह 9 बजकर 40 मिनट पर जबलपुर पहुंचती है।

    • गुरुवार को सभी यात्री एयरपोर्ट पहुंच गए, पर पता चला कि पायलट के ना होने के कारण फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाई, जिसके चलते यात्रियों को खासा परेशान होना पड़ा।

    • राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा जो कि आज मुंबई से जबलपुर आने वाले थे, फ्लाइट के लेट होने के कारण वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए है।

    • उनका कहना था कि स्वामीनारायण संप्रदाय के कार्यक्रम में दोपहर को शामिल होना था, पर फ्लाइट डिले होने के कारण अब वह दिल्ली जा रहे है।

    तत्काल व्यवस्था में लगा समय

    • इंडिगो कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया जा रहा है कि विमान में सवार होने के लिए यात्री टर्मिनल बिल्डिंग में इंतजार कर रहे थे।

    • फ्लाइट लेट होने की वजह जब यात्रियों ने इंडिगो प्रबंधन से पूछी, तो वहां से भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला, जिसके कारण यात्रियों मे नाराजगी भी दिखी।

    • फ्लाइट की देरी के कारण कई यात्रियों के काम प्रभावित हुए है। जानकारी के मुताबिक स्टैंडबाय में जो पायलट थे।

    • वह दूसरी फ्लाइट को लेकर चले गए थे, इसके अलावा जिस पायलट की मुंबई-जबलपुर फ्लाइट में ड्यूटी लगाई गई थी, वह मौजूद नहीं था।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.