MP News: पायलट नहीं पहुंचा तो विमान समय नहीं उड़ सका, सांसद हुए तीन घंटे लेट

नईदुनिया प्रतिनिधि,जबलपुर। मुबंई से जबलपुर आने वाले विमान का पायलट गायब होने से विमान तल पर यात्री विमान उड़ने का इंतजार करते रहे। काफी देर बाद जब पायलेट के संबंध में जानकारी नहीं मिली तो दूसरे पायलेट का इंतजाम किया गया। जिसके बाद विमान ने जबलपुर के लिए उड़ान भरी।

इस व्यवस्था में करीब तीन घंटे विमान को पहुंचने में बिलंब हो गया। इस फ्लाइट से राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा भी जबलपुर आने वाले थे, यहां पर उन्हें स्वामीनारायण संप्रदाय के हो रहे कार्यक्रम में शिरकत करना था। जानकारी के मुताबिक विमान को करीब 9.40 बजे मुबंई से जबलपुर के लिए उड़ान भरना था। यात्री विमान उड़ान के लिए इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान पायलट का इंतजार होने लगा। उसकी किसी तरह की कोई अधिकारिक जानकारी नहीं थी। ऐसे में विमान कर्मचारी भी पायलट का इंतजार करने लगे।