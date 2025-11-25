जमीन और पेंशन का लालच... जबलपुर में बेटे ने बड़ी मां को मार डाला, ईंट-पत्थर से की हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पनागर थाना क्षेत्र के ग्राम नरगवां स्थित खेत में 16 नवंबर को 50 वर्षीय महिला का शव मिला था। इस अंधी हत्या का खुलासा पुलिस ने मंगलवार को किया। रिश्ते के बेटे ने पैसे और जमीन की लालच में सिर पर ईंट मारकर हत्या कर दी। पुलिस जांच में आरोपित तुलसी केवट 42 साल ने हत्या कारित करना स्वीकार कर लिया है। प्रेसवार्ता में पुलिस ने मामले की जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, 16 नवंबर को नरगवां रतन रजक के खेत में गांव की सीता बाई का शव चिमनी भट्टे के पास शव मिला। शव के सिर पर चोट के निशान थे। बारीकी से जांच के बाद पुलिस अधीक्षक ने आरोपित की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। जांच में पता चला कि शव फूलबाई केवट पति रिखी राम केवट 58 साल की थी। फूलबाई के पति का देहांत हो चुका है उसके दो बेटी एवं दो बेटे हैं। जो कभी अपने बेटों तो कभी बेटियों के पास रहती थी।

जमीन एवं मिलने वाली पेंशन की लालच

विगत एक माह से फूलबाई रिश्तेदार तुलसी केवट के घर में रह रही थी। संदेही तुलसी केवट पिता स्वर्गीय चंदूलाल केवट उम्र 42 साल की तलाश की गई उसे पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई तो पता चला कि रिश्ते में मृतका उसकी बड़ी मां है। फूलबाई को पति की पेंशन मिलती थी तथा ग्राम निभौरा में एक एकड जमीन थी। विगत एक माह से वह बडी मां फूलबाई की सेवा कर रहा था। उसे श्रीमति फूला बाई की जमीन एवं मिलने वाली पेंशन की लालच थी।

ईंटों से सिर मे चोट पहुंचाई एवं गला दबाकर हत्या

लेकिन फूलबाई द्वारा पैसे व जमीन न देने की बात से वह आक्रोशित हो गया और 14 नवंबर को जब फूलबाई उसके घर से अपने भाईयो के घर जा रही थी तब रास्ते में नरगवं में रोककर ईंटों से सिर मे चोट पहुंचा दी एवं गला दबाकर हत्या कर दी थी। आरोपित से घटना मे प्रयुक्त ईंट के टुकडे जप्त कर लिए है। इस हत्या से जुड़े खुलासे में थाना प्रभारी पनागर विपिन ताम्रकार, उप निरीक्षक आकाश सिंह राजपूत, प्रयंका मेहरा आदि की अहम भूमिका रही।