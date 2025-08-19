MP में अजब चोरी... बरसाती पहन पड़ोसी के घर से महिला ने उड़ाए सोने-चांदी के गहने, CCTV में हुई कैद

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। गोहलपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला की नजर पड़ोसी के आभूषण पर पड़ गई। उसने उन्हें चोरी करने की योजना बनाई। पड़ोसी के घर उठने-बैठने के दौरान मौका पाकर अलमारी और लाकर की चाबी चुरा लिया। फिर जब घर पर ताला लगा मिला तो महिला बरसाती पहनकर पहुंची। घर के अंदर आलमारी और लाकर खोलकर उसके अंदर रखे आभूषण चुरा लिए।

CCTV में हुआ खुलासा पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की जांच कि तो शातिर महिला पकड़ में आ गई। अमखेरा गली नंबर एक में परवेज कुरैशी अपनी पत्नी साजदा बी के साथ रहते है। गत माह परवेज किसी काम से बाहर गए थे। तभी पत्नी घर पर ताला लगाकर अधारताल स्थित अपने मायके चली गई। जहां, से एक दिन बाद लौटी तो अंदर आलमारी में रखे सोने-चांदी के आभूषण गायब मिले।

कब हुई थी घटना? जानकारी पुलिस को दी गई। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई तो एक महिला की संदिग्ध गतिविधि मिली, जिसकी पहचान साजदा के मायके में पड़ोस में रहने वाली संजीदा बी के रूप में हुई। आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिना बारिश के बुर्का के ऊपर रेनकोट पहना चोरी के आरोपित की तलाश में जांच शुरू की तो घटना वाले दिन परवेज के घर के पास एक महिला बरसाती पहनी जाते दिखी। उसने बुर्का के ऊपर से बरसाती पहन रखा था। जबकि उस समय बारिश नहीं हो रही थी, जिस पर पुलिस को संदेह हुआ।