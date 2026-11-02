एनसीएल की सहायक फोरमैन भर्ती निरस्त करने को हाई कोर्ट में चुनौती, कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) की सहायक फोरमैन (प्रशिक्षु) ग्रेड-सी भर्ती परीक्षा निरस्त कर दोबारा परीक्षा कराने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए एनसीएल प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

साथ ही अंतरिम राहत के संबंध में भी दो सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। 270 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था मामला याचिकाकर्ता विवेक कुमार तिवारी सहित अन्य विरुद्ध एनसीएल व अन्य से संबंधित है। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व अधिवक्ता काजल विश्वकर्मा ने पक्ष रखा।याचिका के अनुसार एनसीएल ने नौ फरवरी, 2026 को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एवं ईएंडटी संवर्ग में 270 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था।