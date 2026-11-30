नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शासकीय स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को 30 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गणवेश के लिए राशि अंतरित करेंगे। भोपाल के मॉडल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में एक क्लिक में राशि विद्यार्थियों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

विद्यार्थियों को 2 जोड़ी गणवेश क्रय करने के लिए 600 रुपये प्रति विद्यार्थी देने का प्रावधान है। जिले में कुल 1 लाख 11 हजार 868 विद्यार्थियों के भुगतान किया जाना है। इसमें एक लाख 9 हजार 259 विद्यार्थियों के ई-पेमेंट ऑर्डर (ई-पो) जनरेट हो चुके हैं, वहीं 1706 विद्यार्थियों के भुगतान के लिए अभी ई-पो जनरेट नहीं हो सके हैं।

इसके अलावा 903 विद्यार्थियों का डाटा अमान्य पाया गया है। पनागर में सबसे अधिक 643 विद्यार्थियों के ई-पो जनरेट नहीं हुए हैं। यहां 371 विद्यार्थियों का डाटा अमान्य है। इसी तरह शहपुरा में 294, सिहोरा में 268, कुंडम में 162 और जबलपुर शहरी क्षेत्र-1 में 132 विद्यार्थियों के भुगतान की प्रक्रिया लंबित है। जबलपुर ग्रामीण में 84, पाटन में 74, मझौली में 25 और जबलपुर शहरी क्षेत्र-2 में 24 विद्यार्थियों के ई-पो जनरेट नहीं हुए हैं। डाटा को त्रुटियों के मामले में भी पनागर सबसे आगे है। यहां 2.51 प्रतिशत विद्यार्थियों का डाटा अमान्य है। शहपुरा में यह आंकड़ा 1.32 प्रतिशत, सिहोरा में एक प्रतिशत, जबलपुर शहरी क्षेत्र-1 में 0.63 प्रतिशत और पाटन में 0.46 प्रतिशत है। जिले में कुल 0.81 प्रतिशत विद्यार्थियों का डाटा अमान्य दर्ज किया गया है।