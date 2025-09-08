Jabalpur में दर्दनाक सड़क हादसा... तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, 3 की मौत, 4 घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पाटन-शहपुरा मार्ग पर तेज गति से आई एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारा। उसके बाद अनियंत्रित कार नाले की लगी रैलिंग से टकराते हुए आगे जाकर पलट गई। दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार मां-बेटे सहित एक अन्य महिला की मौत हो गई। मृतकों में पाटन के कटरा मोहल्ला निवासी शकीला बी (46), उसका बेटा मोहम्मद फैजान (22) और ग्राम कनहरपुरा निवासी फगनी बाई (60) शामिल है। दुर्घटना में कार सहित चार चार लोग घायल है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

हादसे में 3 की मौत, 4 घायल पाटन के कटरा मोहल्ला निवासी शकीला बी, पुत्र फैजान और शेख रमजान (15) के साथ शनिवार की रात को शहपुरा जा रहे थे। उनकी मोटर साइकिल को रास्ते में ग्राम ग्वारी के पास तेज गति से आई कार क्रमांक एमपी 20 जेड एन 8904 ने टक्कर मार दिया। दुर्घटना गांव के पास एक नाले के पास हुआ। कार की गति इतनी ज्यादा थी कि मोटर साइकिल के परखच्चे उड़ गए। मोटरसाइकिल सवार मां-बेटे छिटक-कर गिरे। मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद कार अनियंत्रित हो गई। जिसे देखकर सामने से आ रही एक अन्य कार क्रमांक एमपी 34 सीए 0250 के चालक ने भी नियंत्रण खो दिया।