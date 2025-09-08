Jabalpur में दर्दनाक सड़क हादसा... तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, 3 की मौत, 4 घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पाटन-शहपुरा मार्ग पर तेज गति से आई एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारा। उसके बाद अनियंत्रित कार नाले की लगी रैलिंग से टकराते हुए आगे जाकर पलट गई। दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार मां-बेटे सहित एक अन्य महिला की मौत हो गई। मृतकों में पाटन के कटरा मोहल्ला निवासी शकीला बी (46), उसका बेटा मोहम्मद फैजान (22) और ग्राम कनहरपुरा निवासी फगनी बाई (60) शामिल है। दुर्घटना में कार सहित चार चार लोग घायल है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
पाटन के कटरा मोहल्ला निवासी शकीला बी, पुत्र फैजान और शेख रमजान (15) के साथ शनिवार की रात को शहपुरा जा रहे थे। उनकी मोटर साइकिल को रास्ते में ग्राम ग्वारी के पास तेज गति से आई कार क्रमांक एमपी 20 जेड एन 8904 ने टक्कर मार दिया। दुर्घटना गांव के पास एक नाले के पास हुआ। कार की गति इतनी ज्यादा थी कि मोटर साइकिल के परखच्चे उड़ गए। मोटरसाइकिल सवार मां-बेटे छिटक-कर गिरे। मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद कार अनियंत्रित हो गई। जिसे देखकर सामने से आ रही एक अन्य कार क्रमांक एमपी 34 सीए 0250 के चालक ने भी नियंत्रण खो दिया।
अनियंत्रित कार से बचने के लिए सामने से आ रही कार ने चालक ने प्रयास किया। लेकिन कार ने मौके से पैदल गुजर रही महिला फगनी बाई को भी चपेट में ले लिया। फगनी बाई और मोटरसाइकिल सवार शकीला की मौके पर ही मौत हो गई। शकीला के पुत्र फैजान और रमजान को गंभीर स्थिति में अस्पताल भेजा गया। जहां, उपचार के दौरान रविवार को सुबह फैजान ने भी दम तोड़ दिया। कार सवार तीन लोगों भी घायल है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है।
दुर्घटना पर मौके पर पहुंची पुलिस को मोटर साइकिल सवार मां और उसके दोनों घायल पुत्र मिले। रविवार को सुबह पुलिस ने मौके पर जांच के लिए पहुंची तो वहां नाले में महिला का शव मिला। जांच की गई तो पता चला कि शनिवार की रात को फगनी बाई गौंड ग्राम ग्वारी में राजेंद्र सिंह ठाकुर के खेत में मजदूरी करने जा रही थी। वह देर रात तक खेत नहीं पहुंच थी। पुलिस ने ददरगवां निवासी शिवपाल सिंह को बुलाया तो उसने शव की पहचान अपनी सास फगनी बाई के रूप में की।
आरंभिक जांच में पता चला है कि कार एमपी 34 सीए 0250 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए राहगीर फगनी बाई को टक्कर मारा। तेज टक्कर लगने से वह पास के नाले में जाकर गिर गई। रात होने के कारण किसी को उनका शव नहीं मिला। सुबह जांच के बाद पुलिस ने शव को निकलवाया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा।