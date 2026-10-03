नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कटंगी रोड बेलखाडू के समीप खैरी गांव मॉल बाबा मंदिर के सामने अश्वनी हॉस्पिटल स्थित है। यहां सुबह साढ़े नौ बजे युवक को बॉटल इंजेक्शन लगाने के बाद दस मिनट में उसकी मृत्यु हो गई जिसको लेकर परिजनों की बड़ी संख्या हॉस्पिटल पहुंचकर हंगामा किया।

हॉस्पिटल पहुंचे और कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी हंगामे की जानकारी लगते ही कटंगी थाना प्रभारी गोपिंद्र सिंह राजपूत चौकी प्रभारी बेलखाडू एसआई अमित मिश्रा बड़े पुलिस बल के साथ हॉस्पिटल पहुंचे और कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। कम्पाउंडर ने इंजेक्शन लगाकर घर भेज दिया झगरा के समीप कोयला भट्टा कॉलोनी में रहने वाले पिता जगदीश मां मंजू चौधरी के दूसरे पुत्र शेखर चौधरी 18 वर्ष को रात 12 बजे बुखार पेट में तकलीफ को लेकर आए जहां 4 घंटे कैमरे में दिख रहे कम्पाउंडर ने इंजेक्शन लगाकर इलाज कर घर भेज दिया। सुबह पुनः कुछ तकलीफ होने पर दोबारा अश्वनी हॉस्पिटल लाए जहां उसकी कुछ ही देर में इलाज दौराम मौत हो गई।