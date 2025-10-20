मेरी खबरें
    'दूध शाकाहार नहीं है', जबलपुर में लगे पोस्टर से मचा बवाल; पुलिस ने इसे लगाने वालों को हिरासत में लिया

    जबलपुर के ग्वारीघाट में 'दूध शाकाहार नहीं है' के पोस्टर लगाने वाले तीन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये पोस्टर एनिमल से इंडिया संस्था के द्वारा लगाए जा रहे थे, जिसमें भारत को बीफ निर्यातक बताया गया था। पोस्टर हटाए गए और आरोपितों पर धार्मिक भावनाएं अपमानित करने का मामला दर्ज किया गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 20 Oct 2025 02:16:21 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 20 Oct 2025 02:28:07 PM (IST)
    'दूध शाकाहार नहीं है', जबलपुर में लगे पोस्टर से मचा बवाल; पुलिस ने इसे लगाने वालों को हिरासत में लिया
    इस तरह जगह-जगह लगाए जा रहे थे पोस्टर।

    HighLights

    1. पोस्टर रामपुर चौक से ग्वारीघाट के बीच मुख्य मार्ग पर लगाए जा रहे थे।
    2. यह पोस्ट एनिमल से इंडिया नामक एक संस्था के इशारे पर लगाए जा रहे थे।
    3. पोस्टर में दुनिया में भारत को सबसे बड़ा बीफ निर्यातक बताया जा रहा था।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। ग्वारीघाट में मार्ग पर कई जगह दूध शाकाहार नहीं है के पोस्टर लगाए जा रहे थे। कुछ लोगों ने इन पोस्टरों के लगाने पर आपत्ति जताई। जानकारी मिलने पर मौके पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी पहुंचे। विवाद के बाद इन पोस्टर को हटा दिया गया। रविवार की शाम को दीपोत्सव कार्यक्रम होना था उससे पहले विवादित पोस्टर लगाने को अशांति फैलाने का प्रयास बताया जा रहा है। जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है।

    विवादित पोस्टर रामपुर चौक से ग्वारीघाट के बीच मुख्य मार्ग पर लगाए जा रहे थे। यह पोस्ट एनिमल से इंडिया नामक एक संस्था के इशारे पर लगाए जा रहे थे। पोस्टर में दुनिया में भारत को सबसे बड़ा बीफ निर्यातक होने की जानकारी थी और अधिक जानकारी के लिए यूट्यूब पर मां का दूध सर्च करने के लिए लिखा था। इसे कुछ लोगों ने विशेष वर्ग की भावनाएं भड़काने और अशांति फैलाने का प्रयास बताया। मामले में सावधानी बरतते हुए पुलिस ने तुरंत इन पोस्टरों को हटवा दिया।


    मौके पर पोस्टर लगाते मिले तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने पूछताछ में भोपाल की एक एजेंसी के कहने पर जबलपुर में पोस्टर लगाने के लिए आने की बात कही है। आरंभिक रूप से मामले में अजय वर्मा सहित अन्य दो को आरोपित बनाया गया है। आरोपितों पर धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर और दुर्भावना पूर्ण तरीके से अपमानित करने का मामला पंजीबद किया गया है। हिरासत में लिए गए आरोपितों से भोपाल में एजेंसी व उसके संचालक के बारे में जानकारी ली जा रही है।

