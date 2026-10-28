प्रधानमंत्री काॅलेज ऑफ एक्सीलेंस में ओपन काउंसलिंग से होगी प्राचार्यों की पदस्थापना

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री काॅलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्रभारी प्राचार्यों की पदस्थापना और वरिष्ठता विवाद पर संबंधित प्राध्यापकों के लिए काॅमन ओपन काउंसलिंग आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।

राज्य शासन की रिट अपीलों का निराकरण

न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने राज्य शासन की रिट अपीलों का निराकरण करते हुए पदस्थापना के लिए वैकल्पिक व्यवस्था निर्धारित की।

प्रभारी प्राचार्य के रूप में नियुक्ति को चुनौती दी थी

इस मामले में प्रोफेसर डाॅ. यशवंत कुमार मिश्रा ने डाॅ. वस्तोष्पति शास्त्री की प्रभारी प्राचार्य के रूप में नियुक्ति को चुनौती दी थी।

काॅमन काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए थे

संबंधित महाविद्यालय रतलाम स्थित शासकीय कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। चार सितंबर 2025 को एकलपीठ ने अधिक विकल्प देने अथवा काॅमन काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए थे। इसके विरुद्ध राज्य शासन सहित संबंधित पक्षों ने रिट अपीलें दायर कीं।