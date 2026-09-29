रसिकदुलारी की मां बोलीं-फौजी बनना था, संत बन गया; दो साल से नहीं मिली अब देख रही चिता जलते

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। वृंदावन में जहां एक तरफ साधक रसिकदुलारी शरण की चिता जल रही थी वहीं दूसरी ओर उनकी मां का दिल रो रहा था, जिसे जन्म दिया उसकी ही चिता जलते देख मां का कलेजा मुंह को आ रहा था। वे बस यही बोलती रहीं कि मेरा लाल सेना में जाना चाहता था।

फिजिकल नहीं निकाल पाया तो धर्म के रास्ते पर चल पड़ा आगे बोलीं कि पढ़ाई में अच्छा था लेकिन किसी कारण से फिजिकल नहीं निकाल पाया तो धर्म के रास्ते पर चल पड़ा। इसी बीच वृंदावन वाले प्रमा महाराज के वीडियो देखकर उनका अनुयायी बनने की ठान ली। दो साल पहले वृंदावन गया था, फिर उसका चेहरा तक नहीं देख पाए। करीब 11 बार उससे मिलने गए लेकिन आश्रम में घुसने नहीं दिया। एक बार भी अपने लाला को नहीं देख पाई। अब उसकी लाश मिली है।