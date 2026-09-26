जबलपुर में RDVV के कुलसचिव निलंबित चौकीदार से भयभीत, कुलगुरु को फिर लिखा पत्र; मांग रहे सुरक्षा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में निलंबित चौकीदार रविन्द्र तिवारी को लेकर कुलसचिव डॉ. रविशंकर सोनवाल ने सुरक्षा की मांग की है। सुरक्षा उपलब्ध कराने का आग्रह कुलसचिव ने कुलगुरु को लिखे पत्र में कहा है कि 21 सितंबर की घटना के बाद से वह लगातार डरे और भयग्रस्त हैं, जिससे कार्यालयीन कार्य भी प्रभावित हो रहा है। पूर्व में सुरक्षा के लिए दिए गए पत्र पर कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने दोबारा पत्र लिखकर कार्यालय और निवास, दोनों स्थानों पर सुरक्षा उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।

निलंबन के बाद खतरे की आशंका कुलसचिव ने 21 सितंबर के निलंबन आदेश का हवाला देते हुए पत्र में लिखा है कि रविन्द्र तिवारी के स्वभाव को लेकर उन्हें आशंका है। उन्होंने आरोप लगाया कि तिवारी पूर्व में भी नशे की हालत में कुलसचिव कार्यालय आ चुके हैं।