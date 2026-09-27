जबलपुर के होटल में हाईवोल्टेज ड्रामा: पत्नी को गैर पुरुष के साथ देख भड़का पति, सड़क पर चले लात-घूंसे

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। राइट टाउन स्थित होटल टिमटिम में रविवार दोपहर उस समय हंगामा मच गया, जब एक महिला अपने परिचित एक पुरुष के साथ होटल पहुंची और पीछे से उसका पति भी वहां पहुंच गया। पति ने दोनों को होटल में साथ देखकर विरोध किया, जिसके बाद कहासुनी और मारपीट शुरू हो गई।
विवाद बढ़ने पर होटल के बाहर सड़क तक हंगामे की स्थिति बन गई। सूचना पर मदनमहल पुलिस मौके पर पहुंची और महिला, उसके पति एवं परिचित पुरुष को थाने ले गई। रईस अहमद का पत्नी से करीब चार साल से विवाद चल रहा है। पत्नी रविवार को दोपहर लगभग एक बजे किसी पुरुष के साथ दद्दा परिसर-टेलीग्राफ गेट नंबर चार रोड पर अंदर गली में स्थित होटल टिमटिम में पहुंची थी।
पति को संदेह था कि उसकी पत्नी किसी के साथ फोन पर चुपके से बातचीत करती थी। जब वह रविवार को होटल में उस पुरुष के साथ मिली तो यह देखकर वह भड़क गया। उनके बीच हाथापाई होने लगी। उसने पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सार्वजनिक रूप से तलाक देने की बात भी कही।
घटना के दौरान आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। लोगों ने होटल में संदिग्ध गतिविधियां होने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया और रहवासी क्षेत्र में ऐसी गतिविधियां रोकने की मांग की। होटल भवन के मालिक अमरेश पांडे पर भी लोगों का गुस्सा फूटा। होटल में अनैतिक गतिविधियों को लेकर कहासुनी हुई। पांडे भवन किराए पर होने की बात कहकर बचाव किया, लेकिन लोग उन पर नाराज होते दिखे। पुलिस के पहुंचने के बाद स्थिति शांत हुई।
पत्नी को दूसरे पुरुष के साथ पकड़ने के बाद होटल के अंदर ही काफी देर तक विवाद हुआ। होटल के प्रथम तल पर ही पति और उसकी पत्नी के साथ आए व्यक्ति के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट हुई। एक-दूसरे के कपड़े फाड़ दिए।
पत्नी के साथ कुछ महिलाओं ने सड़क पर झूमाझपटी की। इधर, महिला के साथ आया गैर पुरुष स्वयं के अधिवक्ता होने का दावा किया। वह महिला को अपनी क्लाइंट ओर कानूनी चर्चा के लिए होटल में मुलाकात करने की बात कहा। इधर, पति बार-बार कथित अधिवक्ता पर उसकी पत्नी को बहकाने का आरोप लगाता रहा।
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