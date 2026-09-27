जबलपुर के होटल में हाईवोल्टेज ड्रामा: पत्नी को गैर पुरुष के साथ देख भड़का पति, सड़क पर चले लात-घूंसे

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। राइट टाउन स्थित होटल टिमटिम में रविवार दोपहर उस समय हंगामा मच गया, जब एक महिला अपने परिचित एक पुरुष के साथ होटल पहुंची और पीछे से उसका पति भी वहां पहुंच गया। पति ने दोनों को होटल में साथ देखकर विरोध किया, जिसके बाद कहासुनी और मारपीट शुरू हो गई।

विवाद बढ़ने पर होटल के बाहर सड़क तक हंगामे की स्थिति बन गई। सूचना पर मदनमहल पुलिस मौके पर पहुंची और महिला, उसके पति एवं परिचित पुरुष को थाने ले गई। रईस अहमद का पत्नी से करीब चार साल से विवाद चल रहा है। पत्नी रविवार को दोपहर लगभग एक बजे किसी पुरुष के साथ दद्दा परिसर-टेलीग्राफ गेट नंबर चार रोड पर अंदर गली में स्थित होटल टिमटिम में पहुंची थी।