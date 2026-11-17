नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मदनमहल थाना क्षेत्र के राइट टाउन स्थित एनएमटी के किनारे बनी दीवार पर सोमवार सुबह आपत्तिजनक लेखन का मामला सामने आया। दीवार पर लिखे कमेंट को लेकर सुबह से ही क्षेत्र में चर्चाओं का दौर रहा। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

पुलिस मौके पर पहुंची, निगम को दी सूचना सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर स्थिति का जायजा लिया और तुरंत नगर निगम को इसकी सूचना दी। विवाद बढ़ने से पहले लेखन को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई, ताकि क्षेत्र में किसी तरह का तनाव न फैले।