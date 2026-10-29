मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

जबलपुर जिला अस्पताल में ओपीडी से गायब मिले सात डाॅक्टर, सिविल सर्जन ने थमाया कारण बताओ नोटिस

निर्धारित समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने अथवा असंतोषजनक पाए जाने पर नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।

By Alok BanerjeeEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Thu, 29 Oct 2026 09:13:03 AM (IST)Updated Date: Thu, 29 Oct 2026 09:13:03 AM (IST)
जबलपुर जिला अस्पताल में ओपीडी से गायब मिले सात डाॅक्टर, सिविल सर्जन ने थमाया कारण बताओ नोटिस
यह दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और कर्तव्य के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। सौजन्‍य एआई

HighLights

  1. पूछा कि कार्रवाई क्यों न की जाए
  2. संतोषजनकदेना होगा जवाब
  3. स्पष्टीकरण एक में प्रस्तुत करें

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मरीजों की परेशानी को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला चिकित्सालय प्रबंधन ने सख्त रुख अपनाया है।

गंभीर लापरवाही मानते हुए की कार्रवाई

अस्पताल के निरीक्षण के दौरान सात विशेषज्ञ चिकित्सक ओपीडी समय में अपने निर्धारित कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाए गए। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए सिविल सर्जन कार्यालय से सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

मरीजों को असुविधा का सामना करना पड़ा

नोटिस में कहा गया है कि निर्धारित समय पर ओपीडी में उपस्थित होकर मरीजों का परीक्षण करना अपेक्षित था, पर अनुपस्थिति के कारण बड़ी संख्या में मरीजों को असुविधा का सामना करना पड़ा।

लापरवाही और कर्तव्य के प्रति उदासीनता

इससे अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित हुई है और यह दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और कर्तव्य के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।

कार्य व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ

सभी चिकित्सकों को प्रतिदिन निर्धारित समय से अस्पताल में उपस्थित रहकर कार्य करने हेतु निर्देशित किया जा चुका था। इसके बावजूद पुन: लापरवाही बरती गई। पूर्व में भी कई बार कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन कार्य व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ है।

इन डाॅक्टरों को नोटिस

  • डाॅ. संदीप भगत (मेडिसिन विशेषज्ञ) ओपीडी नं.- 13

  • डाॅ. रश्मि दुबे झा (कैंसर रोग विशेषज्ञ) ओपीडी नं.- 09

  • डाॅ. आशुतोष अग्निहोत्री (सीएमओ) ओपीडी नं.- 09

  • डाॅ. नंदन शर्मा (शिशुरोग विशेषज्ञ) ओपीडी नं.- 40

  • डाॅ. पुष्पेन्द्र पटेल (शिशुरोग विशेषज्ञ) ओपीडी नं.- 40

  • डाॅ. रश्मि प्रजापति (शिशुरोग विशेषज्ञ) ओपीडी नं.- 40

  • डाॅ. मोनिका मिश्रा (चिकित्सा अधिकारी) ओपीडी नं.- 09

अनुशासनात्मक कार्रवाई संभव

सिविल सर्जन डाॅ. नवीन कोठारी ने सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया है कि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। इस संबंध में अपना संतोषजनक लिखित स्पष्टीकरण एक कार्यदिवस के भीतर प्रस्तुत करें।

संतोषजनक देना होगा जवाब

निर्धारित समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने अथवा असंतोषजनक पाए जाने पर नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।

यह भी पढ़ें- जबलपुर के मदनमहल की पहाड़ियों पर प्राकृतिक धरोहर बैलेंसिंग राॅक के संरक्षण की मांग हाई कोर्ट पहुंची


एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।