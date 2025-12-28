मेरी खबरें
    जबलपुर-दमोह फोरलेन का सर्वे हुआ पूरा, 100 किमी लंबी सड़क 150 फीट चौड़ी करने की तैयारी

    दमोह से जबेरा के बीच 350 करोड़ रुपये की लागत से बनाने की प्रकिया होगी। यह पैकेज 43 किलोमीटर लंबा होगा। वहीं दूसरा पैकेज 24 किलोमीटर लंबी सड़क जबेरा से ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 01:32:17 PM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 01:36:49 PM (IST)
    जबलपुर-दमोह फोरलेन का सर्वे हुआ पूरा, 100 किमी लंबी सड़क 150 फीट चौड़ी करने की तैयारी
    जबलपुर से दमोह सड़क को फोर लेन बनाने के लिए सर्वे हुआ, इसे तीन फेज में बनाया जाना है। - प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. करीब एक हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव मुख्यालय भेजा गया
    2. पहले जबलपुर से कटंगी और जबेरा से दमोह के बीच सड़क बनेगी
    3. सड़क की चौडाई को लेकर वापस भेजा गया है प्रस्ताव

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर से दमोह के बीच करीब 100 किलोमीटर लंबी सड़क को दो लेन से फोर लेन करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस मार्ग का सर्वे कर चुका है। 150 फीट सड़क की चौड़ाई तय की गई है, जिसमें फोरलेन बनाया जाना है। इस सड़क को तीन फेज में बनाया जाएगा। अभी दो फेज के लिए करीब एक हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव मुख्यालय भेजा गया है। जहां से प्रक्रिया अंतिम दौर में आ गई है।

    जल्द ही इसकी निविदा जारी कर कार्य प्रारंभ होगा। पहले जबलपुर से कटंगी और जबेरा से दमोह के बीच सड़क का निर्माण होगा। इसके अलावा कटंगी से जबेरा तक का हिस्से में अभयारण्य की जमीन होने की वजह से इसका सर्वे किया जा रहा है। इसमें वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से भी स्वीकृति लेनी होगी।


    बता दें कि सड़क की चौडाई को लेकर कुछ परेशानी आ रही थी जिस वजह से प्रस्ताव को दोबारा भेजा गया है। अभी दमोह से जबेरा के बीच 350 करोड़ रुपये की लागत से बनाने की प्रकिया होगी। यह पैकेज 43 किलोमीटर लंबा होगा। वहीं दूसरा पैकेज 24 किलोमीटर लंबी सड़क जबेरा से कटंगी के बीच बनेगी।

    तीन फेज में सड़क बनाई जाएगी

    जबलपुर से दमोह सड़क को फोर लेन बनाने के लिए सर्वे हुआ था। तीन फेज में सड़क बनाई जानी है। दो फेज का करीब एक हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव मुख्यालय गया हुआ है, जहां से स्वीकृति मिलने का इंतजार है। तीसरा फेज का सर्वे किया जा रहा है। - अमृतलाल साहू, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआई

