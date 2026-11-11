स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26: स्वच्छता की रैंकिंग में चमका जबलपुर, देशभर में दूसरे स्थान पर

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में जबलपुर ने इतिहास रच दिया। 10 साल के इंतजार के बाद पहली बार देश भर में स्वच्छता में दूसरा स्थान हासिल किया।

10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जबलपुर को दूसरा स्थान मिला है। पहले स्थान पर विशाखापटनम है, जबकि तीसरे स्थान पर लखनऊ है।

बुधवार को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के शहरी विकास विभाग के तत्वावधान में नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26 समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और तत्कालीन निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार को पुरस्कृत किया।