जबलपुर में सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत के सामने आज पथ संचलन करेंगे स्वयंसेवक

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत शनिवार से तीन दिवसीय प्रवास पर जबलपुर में रहेंगे। 24 से 26 अक्टूबर तक के इस प्रवास में वे संघ के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर स्वयंसेवकों और दायित्ववान कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। प्रवास के पहले दिन महाविद्यालयीन स्वयंसेवकों का पथ संचलन होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन दीनदयाल चौक से दोपहर तीन बजे प्रारंभ होकर 3:30 बजे अहिंसा चौक में समापन होगा।

लगभग ढाई किलोमीटर लंबे इस संचलन में दो हजार से अधिक स्वयंसेवकों के शामिल होने की संभावना है। संचलन निर्धारित मार्ग से होते हुए अहिंसा चौक पर समाप्त होगा। इसके बाद शाम 4:30 बजे डॉ. भागवत नरसिंह मंदिर परिसर में महानगर के मुख्य शिक्षक एवं उनसे ऊपर के करीब 1200 दायित्ववान कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे।

वहीं, 23 अक्टूबर से श्रीराम इंजीनियरिंग कॉलेज में महाकोशल प्रांत के महाविद्यालयीन स्वयंसेवकों का तीन दिवसीय शिविर शुरू हो चुका है, जिसमें करीब पांच हजार स्वयंसेवक शामिल हो रहे हैं। शिविर के दौरान सरसंघचालक युवा स्वयंसेवकों से संवाद कर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। युवा स्वयंसेवकों से करेंगे संवाद शनिवार को पथ संचलन के बाद होने वाली बैठक में डॉ. भागवत कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक गतिविधियों और कार्यों से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन भी देंगे। महाविद्यालयीन स्वयंसेवकों के शिविर में युवाओं के साथ संवाद प्रवास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा।