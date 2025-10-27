असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के आवेदक का रिजल्ट सीलबंद लिफाफे में होगा पेश, हाई कोर्ट ने MPPSC को दिया निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा-2022 में शामिल हुए एक आवेदक का रिजल्ट सीलबंद लिफाफे में पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई छह नवंबर को नियत की है।

अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने पक्ष रखा कोर्ट ने आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त किए जाने को प्रथमदृष्ट्या अनुचित पाते हुए उसे साक्षात्कार में शामिल करने के निर्देश दिए थे। आवेदक की ओर से बताया गया कि उसका रिजल्ट रोक दिया गया है। राजस्थान अंतर्गत बंसवारा निवासी उदित त्रिवेदी की ओर से अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने पक्ष रखा।