Indian Railways: त्योहार में घर जाने की टेंशन खत्म... रेलवे चलाएगा 150 पूजा स्पेशल, पमरे की ट्रेनें लगाएंगी 80 फेरे

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। त्योहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे 150 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। जिसमें पश्चिम मध्य रेलवे की पांच स्पेशल ट्रेनें संचालित होगी। यह पांच पूजा स्पेशल ट्रेनें यात्रियों की आवाजाही सुविधाजनक बनाने के लिए 80 फेरे लगाएगी। यह ट्रेनें रानी कमलापति, जबलपुर व सोगरिया से दानापुर, रानी कमलापति से रीवा और रीवा से डॉ. आंबेडकर नगर के बीच संचालित होगी। सभी स्पेशल ट्रेनें 21 सितंबर से 30 नवंबर के बीच चलेंगी।

पमरे की ये पांच ट्रेनें रानी कमलापति-दानापुर-रानी कमलापति पूजा स्पेशल ट्रेन (11-11 फेरे) जबलपुर-दानापुर-जबलपुर पूजा स्पेशल ट्रेन (12-12 फेरे) सोगरिया-दानापुर-सोगरिया पूजा स्पेशल ट्रेन (06-06 फेरे) रीवा-रानी कमलापति-रीवा पूजा स्पेशल ट्रेन (06-06 फेरे) रीवा-डॉ.अम्बेडकर नगर-रीवा पूजा स्पेशल ट्रेन (05-05 फेरे) पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन में दो कोच बढ़ाए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा एवं मांग को देखते हुए रानी कमलापित और जबलपुर से गया के लिए संचालित की गई पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगाया है। रानी कमलापति-गया-रानी कमलापति एवं जबलपुर-गया-जबलपुर के मध्य पितृपक्ष स्पेशल ट्रेनों में एक-एक वातानुकूलित 3 टियर एवं स्लीपर श्रेणी के स्थायी रूप से लगाए जा रहे है।