MP में बनेगा टाइगर कॉरिडोर, जबलपुर-भोपाल ग्रीन फील्ड हाईवे भी बनेगा, केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी की घेाषणा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश में 5500 करोड़ की लागत से टाइगर कारिडोर हाईवे बनाने की घोषणा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की। यह कारिडोर हाईवे प्रदेश के चार टाइगर रिजर्व कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच को जोड़ेगा। जबलपुर में प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का लोकार्पण करते हुए गड़करी ने कहा कि मध्य प्रदेश बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे में लोगों को टाइगर रिजर्व तक सुलभ मार्ग उपलब्ध कराने के लिए टाइगर कारिडोर हाईवे बनाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने रीवा में वाराणसी-नागपुर मार्ग पर फ्लाईओवर निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये देने की भी घोषणा की।