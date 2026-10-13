जबलपुर में ट्रैफिक सुधारने करोड़ों रुपये से बने फ्लाईओवर, इनके नीचे बनी सड़कों पर लग रहा जाम

पंकज तिवारी, नईदुनिया जबलपुर। जबलपुर शहर में यातायात को सुगम बनाने के लिए करोड़ों रुपये की लागत से फ्लाईओवर बनाए गए, लेकिन इनके नीचे और आसपास की सड़कों पर यातायात व्यवस्था अब भी चुनौती बनी हुई है। कहीं सर्विस रोड पर भारी वाहन मरम्मत के नाम पर कब्जा जमाए हैं, कहीं बसें मनमाने ढंग से यात्रियों को उतारती-बिठाती हैं, तो कहीं रांग साइड से फर्राटा भरते वाहन मौत को न्योता दे रहे हैं।

यातायात पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक, यहां 2023 से 2025 के बीच आठ लोगों की मौत हुई और 21 गंभीर दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। जनवरी से अगस्त 2026 तक भी दो लोगों की जान गई और चार गंभीर हादसे हुए। यानि चेतावनी बोर्ड, स्पीड ब्रेकर और कार्रवाई के बावजूद खतरा टला नहीं है।

पुल के आसपास अतिक्रमण, अव्यवस्थित बस संचालन, भारी वाहनों की पार्किंग और रांग साइड आवाजाही पर प्रभावी नियंत्रण अब भी चुनौती है। रिपोर्ट में पाटन और कटंगी बायपास पर भी रोटरी, साइड रोड, रोशनी और अतिक्रमण नियंत्रण जैसे इंतजाम जरूरी बताए गए हैं। हादसों का हिसाब, इंतजाम अधूरे यातायात पुलिस की रिपोर्ट में अंधमूक बायपास पर चार प्रमुख समस्याएं चिह्नित की गई हैं। फ्लाईओवर और चौराहे के नीचे चाय-पान व फल के ठेले लगते हैं। बाहर से आने वाली बसें पुल के पास यात्रियों को उतारती-बिठाती हैं। सर्विस रोड पर भारी वाहन मरम्मत के लिए खड़े रहते हैं और दोनों ओर रांग साइड आवाजाही होती है। नो-एंट्री के दौरान मालवाहक वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह नहीं होना भी परेशानी बढ़ाता है।