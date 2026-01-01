Train New Time Table: जबलपुर स्टेशन से सिंगरौली इंटरसिटी 40 और नैनपुर पैसेंजर 20 मिनट पहले रवाना होगी
Jabalpur Railway Station: नए साल की शुरुआत से जबलपुर से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों का टाइम टेबल बद गया है। ट्रेन 22190 रीवा-जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ...और पढ़ें
Publish Date: Thu, 01 Jan 2026 11:23:10 AM (IST)Updated Date: Thu, 01 Jan 2026 11:28:50 AM (IST)
जबलपुर रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाली और यहां से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों के समय में परिवर्तन हुआ है। - फाइल फोटो
HighLights
- पश्चिम मध्य रेल के कई ट्रेनों के संचालन समय में संशोधन किया गया है
- रीवा-जबलपुर शटल एक्सप्रेस के समय में भी किया गया है परिवर्तन
- इटारसी-भोपाल विंध्याचल एक्सप्रेस अब 1.50 पर आएगी जबलपुर
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर-सिंगरौली इंटरसिटी (11651) अब मुख्य स्टेशन से अपने निर्धारित समय से 40 मिनट पूर्व प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन अभी जबलपुर से शाम को 4.25 बजे चलती है जो कि अब अपरान्ह 3.45 बजे जाएगी।
मुख्य स्टेशन से सुबह 10.15 बजे रवाना होने वाली जबलपुर-नैनपुर पैसेंजर (51705) अब 20 मिनट पहले सुबह 9.55 बजे रवाना होगी। रेलवे ने बुधवार-गुरुवार की मध्यरात्रि से ट्रेनों की नई समय-सारिणी लागू की है। इसमें जबलपुर से संचालित होने वाली चांदाफोर्ट सुपरफास्ट, रीवा शटल सहित पश्चिम मध्य रेल के कई ट्रेनों के संचालन समय में संशोधन किया गया है।
जबलपुर तक आने-जाने वाली ट्रेनों के समय में परिवर्तन
- ट्रेन 22190 रीवा-जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, रीवा से सुबह 06:00 बजे की बजाय सुबह 05:45 बजे प्रस्थान करेगी। जबलपुर सुबह 10:15 बजे की बजाय सुबह 10:00 बजे पहुंचेगी।
- ट्रेन 22173 चांदाफोर्ट-जबलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, चांदाफोर्ट से दोपहर 2:50 बजे की जगह अपरान्ह 3:10 बजे प्रस्थान करेगी। जबलपुर रात 11:30 बजे की जगह रात को 11:50 बजे पहुंचेगी।
- ट्रेन 11706 रीवा-जबलपुर शटल एक्सप्रेस, जबलपुर रात 8:35 बजे की बजाय रात को 9:05 बजे पहुंचेगी।
- ट्रेन 11651 जबलपुर-सिंगरौली इंटरसिटी एक्सप्रेस, जबलपुर से शाम को 4.25 बजे की बजाय अपरान्ह 3.45 बजे जाएगी। सिंगरौली रात 11:45 बजे की बजाय रात को 11:15 बजे पहुंचेगी।
जबलपुर से होकर गुजरने वाली ट्रेनों का संशोधित समय
- ट्रेन 01665 रानी कमलापति-अगरतला स्पेशल, रानी कमलापति स्टेशन से अपरान्ह 3:40 बजे की बजाय अपरान्ह 3:20 बजे प्रस्थान करेगी।
- ट्रेन 22146 रीवा-भोपाल एक्सप्रेस, भोपाल सुबह 08:10 बजे की बजाय सुबह 08:15 बजे पहुंचेगी।
- ट्रेन 11274 प्रयागराज छिवकी-इटारसी एक्सप्रेस, इटारसी पूर्वान्ह 11:30 बजे की बजाय दोपहर 1:20 बजे पहुंचेगी।
- ट्रेन 11272 इटारसी-भोपाल विंध्याचल एक्सप्रेस, इटारसी दोपहर 12:30 बजे की बजाय दोपहर 1:50 बजे पहुंचेगी।
- ट्रेन 19013 भुसावल-कटनी एक्सप्रेस, कटनी सुबह 5:00 बजे की बजाय अब सुबह 5:15 बजे पहुंचेगी।
- ट्रेन 11753 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन-रीवा एक्सप्रेस, रीवा सुबह 8:20 बजे की बजाय सुबह 8:30 बजे पहुंचेगी।