Train New Time Table: जबलपुर स्टेशन से सिंगरौली इंटरसिटी 40 और नैनपुर पैसेंजर 20 मिनट पहले रवाना होगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर-सिंगरौली इंटरसिटी (11651) अब मुख्य स्टेशन से अपने निर्धारित समय से 40 मिनट पूर्व प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन अभी जबलपुर से शाम को 4.25 बजे चलती है जो कि अब अपरान्ह 3.45 बजे जाएगी।

मुख्य स्टेशन से सुबह 10.15 बजे रवाना होने वाली जबलपुर-नैनपुर पैसेंजर (51705) अब 20 मिनट पहले सुबह 9.55 बजे रवाना होगी। रेलवे ने बुधवार-गुरुवार की मध्यरात्रि से ट्रेनों की नई समय-सारिणी लागू की है। इसमें जबलपुर से संचालित होने वाली चांदाफोर्ट सुपरफास्ट, रीवा शटल सहित पश्चिम मध्य रेल के कई ट्रेनों के संचालन समय में संशोधन किया गया है।