त्योहार पर जबलपुर से हावड़ा, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली और रायपुर जाने वालीं ट्रेनें फुल, वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रहे

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर घर जाने के लिए यात्रियों ने ट्रेनों की टिकटों की खोज शुरू कर दी है, लेकिन उन्हें कन्फर्म टिकट तो दूर, वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि रेलवे ने ट्रेनों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वेटिंग टिकट पर रिगरेट (वेटिंग टिकट भी नहीं) लगा दिया है।

इससे जबलपुर से हावड़ा, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली और रायपुर के लिए वेटिंग टिकट प्राप्त करना मुश्किल हो रहा है। रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाने और ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने के दावे कर रहा है, लेकिन इससे यात्रियों को राहत मिलती नहीं दिख रही है।

इन ट्रेनों में नहीं मिल रहे टिकट जबलपुर से हावड़ा जाने वाली कोलकाता मेल 12322 में 14 से 27 अक्टूबर तक थर्ड एसी में वेटिंग टिकट उपलब्ध नहीं है। 14 अक्टूबर को थर्ड एसी इकोनामी और 15 अक्टूबर को स्लीपर से लेकर थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी में रिगरेट लगा दिया गया है। 17 अक्टूबर से इस रूट की शक्तिपुंज ट्रेन में भी थर्ड एसी में रिगरेट लागू है। जबलपुर-प्रयागराज के लिए किसी भी ट्रेन में वेटिंग टिकट नहीं मिल रहे हैं। इसी प्रकार, जबलपुर से इंदौर जाने वाली ओवरनाइट एक्सप्रेस में 25 अक्टूबर को थर्ड एसी इकोनामी में रिगरेट लगाया गया है। जबलपुर से सोमनाथ एक्सप्रेस में भी रिगरेट लगाया गया है। जबलपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेनों के स्लीपर और एसी कोच में भी रिगरेट लागू है। जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली महाकौशल एक्सप्रेस में 25 और 26 अक्टूबर को थर्ड एसी इकोनामी में रिगरेट लगाया गया है।