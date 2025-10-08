मेरी खबरें
    दीपावली और छठ पूजा के कारण जबलपुर से हावड़ा, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली और रायपुर जाने वाली ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहे। वेटिंग टिकट पर भी रिगरेट लगा है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। रेलवे स्पेशल ट्रेनें चला रहा है और अतिरिक्त कोच लगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन यात्रियों के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 12:42:18 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 12:43:56 PM (IST)
    त्योहार पर जबलपुर से हावड़ा, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली और रायपुर जाने वालीं ट्रेनें फुल, वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रहे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर घर जाने के लिए यात्रियों ने ट्रेनों की टिकटों की खोज शुरू कर दी है, लेकिन उन्हें कन्फर्म टिकट तो दूर, वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि रेलवे ने ट्रेनों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वेटिंग टिकट पर रिगरेट (वेटिंग टिकट भी नहीं) लगा दिया है।

    इससे जबलपुर से हावड़ा, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली और रायपुर के लिए वेटिंग टिकट प्राप्त करना मुश्किल हो रहा है। रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाने और ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने के दावे कर रहा है, लेकिन इससे यात्रियों को राहत मिलती नहीं दिख रही है।

    इन ट्रेनों में नहीं मिल रहे टिकट

    जबलपुर से हावड़ा जाने वाली कोलकाता मेल 12322 में 14 से 27 अक्टूबर तक थर्ड एसी में वेटिंग टिकट उपलब्ध नहीं है। 14 अक्टूबर को थर्ड एसी इकोनामी और 15 अक्टूबर को स्लीपर से लेकर थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी में रिगरेट लगा दिया गया है। 17 अक्टूबर से इस रूट की शक्तिपुंज ट्रेन में भी थर्ड एसी में रिगरेट लागू है। जबलपुर-प्रयागराज के लिए किसी भी ट्रेन में वेटिंग टिकट नहीं मिल रहे हैं।

    इसी प्रकार, जबलपुर से इंदौर जाने वाली ओवरनाइट एक्सप्रेस में 25 अक्टूबर को थर्ड एसी इकोनामी में रिगरेट लगाया गया है। जबलपुर से सोमनाथ एक्सप्रेस में भी रिगरेट लगाया गया है। जबलपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेनों के स्लीपर और एसी कोच में भी रिगरेट लागू है। जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली महाकौशल एक्सप्रेस में 25 और 26 अक्टूबर को थर्ड एसी इकोनामी में रिगरेट लगाया गया है।

    मंगलवार को ये रही स्थिति

    मंगलवार को दोपहर लगभग दो बजे जबलपुर रेलवे स्टेशन पर पुणे-पटना ट्रेन के आने की घोषणा हुई। ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंचते ही यात्रियों ने चढ़ना शुरू कर दिया। जनरल और स्लीपर कोचों में पहले से ही यात्री गेट के पैरदान तक बैठे थे।

    अतिरिक्त कोच की व्यवस्था नाकाफी

    रेलवे ने जबलपुर-रायपुर के बीच इंटरसिटी में अतिरिक्त कोच लगाने की योजना बनाई है। रानी कमलापति-जबलपुर-दानापुर स्पेशल ट्रेन में दो अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे, जिससे 136 सीटें बढ़ेंगी।

    स्टेशन के बाहर लगाए जाएंगे डोम

    त्योहार के दौरान यात्रियों को बैठने के लिए जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म एक और छह के बाहर डोम लगाए जाएंगे। इसमें चार हजार यात्रियों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। पूछताछ केंद्र भी डोम में होगा। ट्रेन आने के कुछ मिनट पहले ही यात्रियों को प्लेटफार्म में प्रवेश दिया जाएगा।

    टिकट काउंटर की संख्या बढ़ाई

    त्योहार में स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण करने के लिए प्लेटफार्म एक और छह के बाहर डोम लगाया जाएगा। टिकट काउंटर की संख्या बढ़ाई जा रही है। स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं। कुछ ट्रेनों में कोच बढ़ाने पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। - शशांक गुप्ता, सीनियर डीसीएम 2 जबलपुर रेल

