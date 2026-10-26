त्विषा शर्मा मौत मामला : पूर्व जज गिरिबाला की जमानत पर फैसला सुरक्षित, बचाव पक्ष ने सीबीआई की चार्जशीट के 40 बिंदुओं पर दिया जवाब

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपित सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत पर सोमवार को हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई पूरी हो गई। गिरिबाला सिंह के अधिवक्ताओं ने सीबीआई की चार्जशीट में शामिल बिंदुओं पर अपना जवाब प्रस्तुत किया। सीबीआई और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

चार्जशीट के 40 बिंदुओं पर बचाव पक्ष का जवाब 26 अक्टूबर को जमानत याचिका अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह के वकीलों ने सीबीआई के आरोपों से संबंधित 40 बिंदुओं पर अपना पक्ष रखा। इसके बाद सीबीआई की ओर से भी दलीलें प्रस्तुत की गईं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया।