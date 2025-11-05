मेरी खबरें
    घर में प्रोजेक्ट का बोलकर पिकनिक मनाने निकली दो छात्राएं, फिर मिली उनकी लाश; MP के जबलपुर की घटना

    मध्य प्रदेश के जबलपुर में 9वीं क्लास की दो छात्राओं के शव पिकनिक स्पॉट भदभदा में पत्थरों के बीच फंसे मिले। ये छात्राएं अपनी दो अन्य सहेलियों के साथ घर में प्रोजेक्ट करने का बोलकर पिकनिक मनाने निकली थीं। इस दौरान इनके बीच विवाद हो गया, जिसके बाद दो छात्राएं अपनी गाड़ी लेकर चली गईं। जब बाकी दो घर नहीं पहुंची तो तलाश शुरू हुई और फिर उनकी लाशें मिलीं।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 01:52:59 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 01:55:29 PM (IST)
    नईदनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। केंद्रीय विद्यालय खमरिया की 9 वीं कक्षा में पढ़ने वाली 2 छात्राओं के शव बुधवार की सुबह पिकनिक स्पॉट भदभदा में पत्थरों के बीच फंसे मिले। छात्राओं की तलाश में सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।

    केंद्रीय विद्यालय खमरिया की 9 वीं कक्षा में पढ़ने वाली 4 छात्राएं मंगलवार को जमतरा भदभदा घूमने गई थी। देर शाम तक जब छात्राएं घर नहीं लौटी तो स्वजन ने तलाशना शुरू किया। सहेलियों से संपर्क किया तो पता चला कि वे भदभदा घूमने गई थीं। मगर वहां किसी बात को लेकर उनके बीच कुछ कहा सुनी हो गई।


    जिसके चलते दो छात्राएं तो अपने वाहन से लौट आईं, लेकिन दो छात्राएं नहीं लौटी है। इसके बाद पुलिस लापता बच्चियों की खोजबीन शुरू कर दी थी। भदभदा में लापता बच्चियों के कपड़े व जूते मिलने के बाद तय किया गया था कि उन्हें पानी में तलाशा जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन में आज सुबह श्रुति यादव व देवांशी के शव नदी के बीच लोहा पुल के पास पत्थरों के बीच मिले।

    रांझी मानेगांव बुद्धू कच्छी का बाड़ा निवासी 14 वर्ष बच्ची देवांशी कोरी केंद्रीय विद्यालय खमरिया 9 वी कक्षा की छात्रा अपनी अन्य तीन सहेलियों के साथ स्कूल में प्रोजेक्ट करने के नाम से निकाली और पिकनिक बनाने भदभदा जा पहुंची। जिनमें श्रुति यादव, प्रतिज्ञा ठाकुर और आयुषी सोनवारे के बीच आपस में विवाद हो गया। जिसके बाद प्रतिज्ञा ठाकुर और आयुषी सोनवारे अपनी स्कूटी से वापस आ गए और अभी तक देवांशी और श्रुति घर नहीं लौटी।

    चिंतित देवांशी के परिजन थाना रांझी पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करते हुए बच्चियों की तलाश शुरू की थी। शव मिलने के बाद अब यह पता लगाने जुटी है कि यह हादसा है या कोई षड्यंत्र. पीएम रिपोर्ट के अनुसार आगे कार्रवाई होगी।

