MP के सबसे बड़े फ्लाईओवर पर यू टर्न बन रहा जानलेवा, लोगों की अनदेखी दे रही अनहोनी को न्योता

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर पर वाहनों की रफ्तार जान जोखिम में डाल रही है। लोगों की सुविधा के लिए फ्लाईओवर पर आठ लेग बने हैं लेकिन अब इन्हीं लेग से गलत दिशा में आने वाले वाहनों से दुर्घटना होने की संभावना बढ़ गई है। लोक निर्माण विभाग ने यू टर्न पर प्रतिबंध लगाया है इसके बावजूद लोग मानने तैयार नहीं है। समय बचाने के लिए बिना सोच विचार किए ही यू टर्न ले रहे हैं जिससे सामने से आ रहे वाहनों की टक्कर हो रही है। फ्लाईओवर पर शनिवार को भी ऐसा ही हादसा हुआ। यू टर्न लेने की वजह से वाहन की टक्कर हो गई। हालांकि इसमें कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ लेकिन कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

यू टर्न न लें फ्लाईओवर पर अलग-अलग दिशा से निकलने के लिए मार्ग खोला गया है इसे लेग कहते हैं। दमोहनाका की तरफ से मदन महल की तरफ जाने वाले वाहन सीधा मार्ग होने की वजह से सामान्यत: वाहन की गति अधिक रखते हैं। ऐसे में रानीताल, मदन महल थाने के ऊपर बने लेग से चढ़ने वाले वाहन यू टर्न लेकर उल्टी दिशा में वाहन लेकर आते हैं जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ती है। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री शिवेंद्र सिंह ने बताया कि लेग जिस दिशा में खुलता है वाहन चालकों को उसी दिशा में जाना है। यदि वे गलत लेग से फ्लाईओवर पर चढ़ते हैं तो यू टर्न लेने का प्रयास करते हैं जो गलत है।

रानीताल से आगे राइट टाउन उतरने वाले लेग से जो वाहन फ्लाईओवर पर चढते हैं उन्हें मदन महल की तरफ जाना होगा। यदि उन्हें दमोहनाका की ओर जाना है तो ऐसे वाहन चालकों को यादव कालोनी की तरफ वाले लेग से ऊपर चढ़ना होगा। इसी तरह मदन महल स्टेशन आशीष अस्पताल की तरफ वाले लेग से जो वाहन आते हैं उन्हें भी मदन महल दशमेश द्वार की तरफ जाना होगा। वे चाहे तो रोटरी से यू टर्न ले सकते हैं लेकिन यहां से दमोहनाका की ओर जाने के लिए वाहन चालकों को स्नेह नगर लिंक रोड वाले लेग से आना होगा। यह भी पढ़ें- MP के सबसे बड़े फ्लाईओवर को लगी चोर-नशेड़ियों की नजर, चेंबर की जाली पर किया हाथ साफ बोर्ड लगे है पर समझ नहीं पा रहे लोग लोक निर्माण विभाग ने लेग से उतरने और चढ़ने के लिए कुछ बदलाव किए हैं। फ्लाईओवर पर बेरीकेट्स लंबी दूरी तक लगाए गए हैं, ताकि लोग यू टर्न न ले पाएं, लेकिन इसका असर नहीं नजर आ रहा है। लोग दूर जाकर भी यू टर्न ले रहे हैं जिससे वाहनों की टक्कर होने की संभावना बन रही है। इसके अलावा विभाग ने नो यू टर्न का बोर्ड डिस्प्ले किया है लेकिन वो नाकाफी है। विभाग को लेग में चढ़ते वक्त ही वाहन चालकों को सतर्क करने के लिए सूचना लगानी चाहिए तभी इससे कुछ असर होगा। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे और चालानी कार्रवाई भी एक प्रभावी कदम हो सकता है।