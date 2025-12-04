नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट डीपी सूत्रकार की एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, कांग्रेस विधायक अजय सिंह राहुल और लखन घनघोरिया को नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने उन्हें 16 जनवरी को हाजिर होने के निर्देश दिए हैं।
नेशनल हेल्थ मिशन के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर विजय पांडे द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। दरअसल, नेशनल हेल्थ मिशन के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर जबलपुर निवासी विजय पांडे की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कांग्रेस नेताओं ने उनके विरुद्ध फर्जी अंकसूची की मदद से नौकरी करने के आरोप लगाए थे।
नेताओं ने अंकसूची को लेकर प्रेस कान्फ्रेंस की थी। कांग्रेस नेताओं ने विगत पांच अगस्त को उन पर फर्जी अंकसूची का आरोप लगाते हुए विधानसभा का वाकआउट किया था। विधानसभा में हंगामे के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक सलोनी सिडाना ने उन्हें पद से हटा दिया था।
नौकरी से हटा दिए जाने के बाद कोर्ट में यह आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसमें कहा गया है कि उनके विरुद्ध विभागीय जांच भी हुई थी, जिसमें कांग्रेस दल के आरोप झूठे निकले थे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जांच में अंकसूची सही पाई गई थी।