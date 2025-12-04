नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट डीपी सूत्रकार की एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, कांग्रेस विधायक अजय सिंह राहुल और लखन घनघोरिया को नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने उन्हें 16 जनवरी को हाजिर होने के निर्देश दिए हैं।

नेशनल हेल्थ मिशन के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर विजय पांडे द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। दरअसल, नेशनल हेल्थ मिशन के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर जबलपुर निवासी विजय पांडे की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कांग्रेस नेताओं ने उनके विरुद्ध फर्जी अंकसूची की मदद से नौकरी करने के आरोप लगाए थे।