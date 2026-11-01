उमरिया में आधी रात नदी में गिरा कोयले से लदा ट्रक, 9 घंटे बाद कोयले के ढेर से निकला कंडक्टर

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। उचेहरा और घोरचत्र नदी के बीच आधी रात हुए भीषण सड़क हादसे में करीब नौ घंटे तक कोयले के ढेर में दबे रहे ट्रक के कंडक्टर को आखिरकार बचा लिया गया। रविवार-सोमवार की दरमियानी रात करीब 12 बजे शहडोल से कटनी की ओर जा रहा कोयले से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरा था। हादसे के बाद ट्रक में सवार चालक और कंडक्टर वाहन के अंदर फंस गए थे।

क्रेन और जेसीबी से रातभर चला रेस्क्यू सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचा। क्रेन और जेसीबी की मदद से रातभर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। काफी मशक्कत के बाद चालक भगवान दास को बाहर निकालकर पाली अस्पताल भेज दिया गया था, लेकिन कंडक्टर को निकालने में बचाव दल को लंबी मशक्कत करनी पड़ी।