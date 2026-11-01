उमरिया में आधी रात नदी में गिरा कोयले से लदा ट्रक, 9 घंटे बाद कोयले के ढेर से निकला कंडक्टर

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। उचेहरा और घोरचत्र नदी के बीच आधी रात हुए भीषण सड़क हादसे में करीब नौ घंटे तक कोयले के ढेर में दबे रहे ट्रक के कंडक्टर को आखिरकार बचा लिया गया। रविवार-सोमवार की दरमियानी रात करीब 12 बजे शहडोल से कटनी की ओर जा रहा कोयले से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरा था। हादसे के बाद ट्रक में सवार चालक और कंडक्टर वाहन के अंदर फंस गए थे।
सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचा। क्रेन और जेसीबी की मदद से रातभर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। काफी मशक्कत के बाद चालक भगवान दास को बाहर निकालकर पाली अस्पताल भेज दिया गया था, लेकिन कंडक्टर को निकालने में बचाव दल को लंबी मशक्कत करनी पड़ी।
सुबह करीब नौ घंटे बाद रेस्क्यू टीम ने कंडक्टर को कोयले के ढेर से बाहर निकालने में सफलता हासिल की। उसे तत्काल 108 एंबुलेंस की मदद से उपचार के लिए पाली अस्पताल रवाना किया गया। रातभर चले इस बचाव अभियान के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुटी रही। कंडक्टर के बाहर निकलने से राहत मिली है। उसकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर विस्तृत जानकारी का इंतजार है।
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