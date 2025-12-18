वी मित्र एप से बिजली चोरों पर नकेल, शिकायत कर घर बैठे 50 हजार तक कमाएं

पंकज तिवारी, नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के वी मित्र एप की कामयाबी को प्रदेश के साथ अब देश में भी सराहा जा रहा है। केंद्रीय ऊर्जा विभाग ने इस एप को लेकर जानकारी मांगी है, जिससे इसका परीक्षण कर केंद्रीय स्तर पर इस व्यवस्था को जोड़ा जा सके।

इस एप को पूर्व क्षेत्र कंपनी ने पांच माह पहले लागू किया था। इसमें बिजली चोरी व बिजली अनियमितता से जुड़ी शिकायत कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इस एप की मदद से हर दिन 400 से ज्यादा शिकायतें कंपनी को मिल रही हैं।

कंपनी ने इस एप में शिकायतकर्ता को 10 रुपये से 50 हजार रुपये तक का पुरस्कार तय किया है। अभी तक 26 लाख रुपये इनाम लोग शिकायत के माध्यम से ले चुके है, जबकि कंपनी ने 8 करोड़ रुपये जुर्माना वसूल किया है। देश में यह पहली सुविधा है, जिसमें बिजली अनियमितता से जुड़ी सामाजिक सहभागिता निभाने में लोग रूचि दिखा रहे हैं। पूर्व क्षेत्र कंपनी के बाद मप्र के मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इस एप को अपने क्षेत्र में लागू कर रही है।

वी मित्र के फायदे

26 लाख रुपये उपभोक्ताओं ने पुरस्कार के रूप में जीता।

48 हजार शिकायतें मिलीं पांच माह में।

38 हजार मामलों की हुई जांच

9 हजार शिकायतों में गड़बड़ी सहीं मिली।

8 करोड़ रुपये की बिलिंग की गई।

अनय द्विवेदी, प्रबंध संचालक पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा कि वी मित्र एप के जरिए बिजली अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतों में न सिर्फ बढ़ोतरी हुई है बल्कि लोग इसमें रुचि लेकर पुरस्कार राशि जीत रहे हैं। यह एक तरह से सोशल आडिट है। प्रदेश की दो अन्य वितरण कंपनी में भी इसे लागू करने को लेकर ऊर्जा मंत्री और मुख्य सचिव स्तर पर निर्णय हो रहा है।-