    NEET में 144 नंबर पाने वालों को भी मिलेगा वेटरनरी की यूजी कोर्स की काउंसलिंग में शामिल होने का मौका

    जबलपुर के वेटरनरी विश्वविद्यालय ने बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस की सीटों पर प्रवेश देने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू कर दी है। इस बार नीट में 144 नंबर पाने वाले सामान्य वर्ग के छात्र और छात्राओं को काउंसलिंग में भाग लेने का अवसर मिलेगा। ओबीसी में 127 नंबर और एसटी-एससी में 113 नंबर कटआफ रखा है। काउंसलिंग के बाद 8 सितंबर तक प्रवेश दे दिया जाएगा।

    By Atul Shukla
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 09:21:23 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 09:21:23 AM (IST)
    वेटरनरी विश्वविद्यालय जबलपुर। फाइल फोटो

    1. वेटरनरी विश्वविद्यालय ने शुरू की ऑनलाइन काउंसलिंग, 144 नंबर पाने वाले होंगे शामिल।
    2. नीट की न्यूनतम आहर्ता को रखा कटआफ, मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को पहले मौका।
    3. काउंसलिंग के बाद 8 सितंबर तक प्रवेश दे दिया जाएगा, सेशन सितंबर-अक्टूबर से होगा।

    अतुल शुक्ला, जबलपुर। वेटरनरी विश्वविद्यालय ने बैचलर आफ वेटरनरी साइंस यानी यूजी की सीटों पर प्रवेश देने के लिए पहली ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू कर दी है। बुधवार से शुरू हुई काउंसलिंग में इस बार नीट में 720 नंबर में से 144 नंबर पाने वाले सामान्य वर्ग के छात्र और छात्राओं को इस काउंसलिंग में भाग लेने का अवसर मिलेगा। ओबीसी में 127 नंबर और एसटी-एससी में 113 नंबर कटआफ रखा है।

    दरअसल, अभी तक मेरिट के आधार पर कटआफ नंबर अधिक रखा जाता था, लेकिन नीट के जरिए परीक्षा होने के बाद वेटरनरी कौंसिल आफ इंडिया ने सभी वेटरनरी विश्वविद्यालयों और कालेजों को नीट के न्यूनतम आहर्ता मान्य करने को कहा है। इसके बाद वेटरनरी विश्वविद्यालय ने इस बार यूजी की ऑनलाइन काउंसलिंग में कटआफ में नीट की न्यूनतम आहर्ता को रखा है।

    वहीं मेडिकल की पहली काउंसलिंग का इंतजार कर रहे वेटरनरी विश्वविद्यालय ने भी एमपी आनलाइन के जरिए अपनी यूजी कोर्स की काउंसलिंग शुरू तो कर दी है, लेकिन इस बार भी सेशन सितंबर के अंतिम सप्ताह या फिर अक्टूबर से ही शुरू हो सकेगा।

    naidunia_image

    पहले मध्य प्रदेश, फिर दूसरे राज्यों को अवसर

    पहले चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग में एमपी के विद्यार्थियों को फ्री सीट की काउंसलिंग में शामिल होने का अवसर मिलेगा। इसके बाद जो सीट खाली होगी, उसमें दूसरे राज्यों के छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। वहीं पैमेंट सीट पर मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के विद्यार्थियों को लिए ओपन रखी गई है।

    यूजी काउंसलिंग का शेड्यूल

    • 20 से 26 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन होगा।

    • 25 अगस्त को सीट आवंटित की जाएंगी।

    • 27 अगस्त को मेरिट के आधार पर लिस्ट जारी होगी।

    • 28 से 31 अगस्त तक च्वाइंस फीलिंग का अवसर होगा।

    • 2 सितंबर को फाइनल रिजल्ट आएगी

    • 3 से 8 सितंबर तक कालेज में दस्तावेजों की जांच करानी होगी।

    naidunia_image

    8 सितंबर तक प्रवेश दिया जाएगा

    वेटरनरी की यूजी सीटों पर ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। इस बार हमने नीट की न्यूनतम आहर्ता को मेरिट लिस्ट बनाकर जारी किया है। काउंसलिंग में प्रवेश लेने वाले छात्रों को आठ सितंबर तक प्रवेश दे दिया जाएगा। - प्रो.मनदीप शर्मा, कुलपति, वेटरनरी विवि जबलपुर।

