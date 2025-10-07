मेरी खबरें
    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 08:39:30 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 08:42:52 PM (IST)
    MP में यह क्‍या हो रहा है! 116 आंगनबाडि़यों में बिना बिजली के लगा दी एलईडी टीवी और वाटर फिल्टर
    उमरिया का आंगनवाड़ी केंद्र।

    HighLights

    1. उमरिया में 322 आंगनबाड़ियों में बिजली, लेकिन उन्हें सक्षम घोषित नहीं किया।
    2. ऐसे में सवाल यह है कि बगैर बिजली के ये एलईडी टीवी आखिर किस तरह चलेंगी।
    3. जिला महिला बाल विकास विभाग का दावा, शुरू भी हो गया है फिटिंग का काम।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। जिले की 786 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 116 केंद्रों को बिना बिजली के ही आधुनिकीकरण अभियान के तहत सक्षम आंगनबाड़ी घोषित कर दिया गया। इन सक्षम आंगनबाडि़यों के लिए बिजली का होना आवश्यक है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इनमें बिना बिजली के एलईटी टीवी और वाटर फिल्टर लगा दिया गया। ऐसे में सवाल यह है कि बगैर बिजली के ये एलईडी टीवी कैसे चलेंगी। वहीं जिले की 322 आंगनबाडि़यों में बिजली है, लेकिन उन्हें सक्षम घोषित नहीं किया गया है। इस मामले में जिला महिला बाल विकास अधिकारी दिव्य गुप्ता कहना है कि जहां बिजली नहीं है, वहां बिजली की फिटिंग का काम शुरू हो गया है और जल्द ही बिजली लग जाएगी।

    जहां एलईडी और वाटर फिल्टर, वहां पहले फिटिंग

    जिला महिला बाल विकास अधिकारी दिव्या गुप्ता ने बताया कि शासन ने सभी केंद्रों में बिजली लगाने के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के साथ बातचीत कर जिले के सभी 786 आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली लगाई जा रही है। उन आंगनबाडि़यों में बिजली फिटिंग पहले कराई जा रही है, जहां एलईडी टीवी और वाटर फिल्टर लगाया गया है।

    ये थे सारे मापदंड

    • 'सक्षम आंगनवाड़ी' मिशन और पोषण 2.0 कार्यक्रम के तहत ग्रामीण बाल देखभाल केंद्रों का एक आधुनिक बनाया जाना है।

    • केंद्रों का उद्देश्य बच्चों, किशोरियों और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एकीकृत पोषण, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षण सेवाएं प्रदान करना है।

    • सक्षम आंगनबाड़ियां उन्हें घोषित किया गया, जहां बाउंड्रीवाल, पोषण वाटिका और रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया है।

    ये है पूरी हकीकत

    • कई आंगनबाड़ियों में तो पानी का कनेक्शन भी नहीं है। कार्यकर्ता दूर से पानी लाती हैं।

    • पानी का कनेक्शन न होने जिससे वाटर फिल्टर मशीनें बेकार हो गई हैं तो एलईडी टीवी भी शोपीस बन गई हैं।

