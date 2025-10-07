नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। जिले की 786 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 116 केंद्रों को बिना बिजली के ही आधुनिकीकरण अभियान के तहत सक्षम आंगनबाड़ी घोषित कर दिया गया। इन सक्षम आंगनबाडि़यों के लिए बिजली का होना आवश्यक है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इनमें बिना बिजली के एलईटी टीवी और वाटर फिल्टर लगा दिया गया। ऐसे में सवाल यह है कि बगैर बिजली के ये एलईडी टीवी कैसे चलेंगी। वहीं जिले की 322 आंगनबाडि़यों में बिजली है, लेकिन उन्हें सक्षम घोषित नहीं किया गया है। इस मामले में जिला महिला बाल विकास अधिकारी दिव्य गुप्ता कहना है कि जहां बिजली नहीं है, वहां बिजली की फिटिंग का काम शुरू हो गया है और जल्द ही बिजली लग जाएगी।