जबलपुर में बच्चों को लेकर जा रही स्कूल का पहिया निकलकर 500 मीटर दूर उछला, बड़ा हादसा टला

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर में एक बड़ा हादसा टल गया, रानीताल के पास सुबह 9:45 बजे बच्चों को लेकर जा रही एक स्कूल बस का अगला पहिया निकलकर 500 मीटर दूर जा गिरा। घटना के बाद बस को रोककर उसमें बैठे विद्यार्थियों को नीचे उताराया गया। जानकारी के मुताबिक पहिया निकलने के बाद बस में बैठे बच्चे घबरा गए थे।

इसके बाद दूसरी बस को बुलवाकर उन्हें स्कूल भेजा गया। अगर ड्राइवर बस को काबू में नहीं रखता तो बड़ा हादसा हो सकता था। स्कूल बस को दुर्घटनाग्रस्त होना कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। स्कूली बसों का अनफिट होना विद्यार्थियों के जीवन से खिलवाड़ करना है।

इधर, पिकअप से टकराकर बाइक चालक की मौत जबलपुर-कटनी राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार को सुबह सड़क दुर्घटना में बिहार निवासी एक युवक की मौत हो गई। बिहार के आरा जिले के बड़का चंदा कोल्लवर निवासी अभय कुमार यादव (30) कुछ समय से पनागर में रह रहा था। वह यहीं रहकर निजी वाहन चलाता। बुधवार की रात को वह पुलिस लाइंस निवासी मित्र सुरेश यादव के घर भोजन करने गया था। दोनों ने साथ में खाना खाया और उसके बाद अभय वहीं रुक गया। गुरुवार सुबह अभय ड्यूटी पर सिहोरा जाने बाइक एमपी 21 एमई 6304 से निकला, जब वह कुशनेर ब्रिज के पास से गुजर रहा था, तभी पिकअप वाहन एमपी 20 जीबी 0906 के चालक ने अचानक सड़क पर रोक दिया। जिससे अभय की मोटरसाइकिल पिकअप से टकरा गई। जिससे अभय घायल हो गया, उसकी अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद पिकअप का चालक भाग गया।