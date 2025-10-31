मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    जबलपुर में बच्चों को लेकर जा रही स्कूल का पहिया निकलकर 500 मीटर दूर उछला, बड़ा हादसा टला

    जबलपुर में एक बड़ा हादसा टल गया, रानीताल के पास सुबह 9:45 बजे बच्चों को लेकर जा रही एक स्कूल बस का अगला पहिया निकलकर 500 मीटर दूर जा गिरा। घटना के बाद बस को रोककर उसमें बैठे विद्यार्थियों को नीचे उताराया गया। जानकारी के मुताबिक पहिया निकलने के बाद बस में बैठे बच्चे घबरा गए थे।

    By Deepti Muley
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 31 Oct 2025 11:10:16 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 31 Oct 2025 11:18:39 AM (IST)
    जबलपुर में बच्चों को लेकर जा रही स्कूल का पहिया निकलकर 500 मीटर दूर उछला, बड़ा हादसा टला

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर में एक बड़ा हादसा टल गया, रानीताल के पास सुबह 9:45 बजे बच्चों को लेकर जा रही एक स्कूल बस का अगला पहिया निकलकर 500 मीटर दूर जा गिरा। घटना के बाद बस को रोककर उसमें बैठे विद्यार्थियों को नीचे उताराया गया। जानकारी के मुताबिक पहिया निकलने के बाद बस में बैठे बच्चे घबरा गए थे।

    इसके बाद दूसरी बस को बुलवाकर उन्हें स्कूल भेजा गया। अगर ड्राइवर बस को काबू में नहीं रखता तो बड़ा हादसा हो सकता था। स्कूल बस को दुर्घटनाग्रस्त होना कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। स्कूली बसों का अनफिट होना विद्यार्थियों के जीवन से खिलवाड़ करना है।


    naidunia_image

    इधर, पिकअप से टकराकर बाइक चालक की मौत

    जबलपुर-कटनी राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार को सुबह सड़क दुर्घटना में बिहार निवासी एक युवक की मौत हो गई। बिहार के आरा जिले के बड़का चंदा कोल्लवर निवासी अभय कुमार यादव (30) कुछ समय से पनागर में रह रहा था। वह यहीं रहकर निजी वाहन चलाता। बुधवार की रात को वह पुलिस लाइंस निवासी मित्र सुरेश यादव के घर भोजन करने गया था। दोनों ने साथ में खाना खाया और उसके बाद अभय वहीं रुक गया।

    गुरुवार सुबह अभय ड्यूटी पर सिहोरा जाने बाइक एमपी 21 एमई 6304 से निकला, जब वह कुशनेर ब्रिज के पास से गुजर रहा था, तभी पिकअप वाहन एमपी 20 जीबी 0906 के चालक ने अचानक सड़क पर रोक दिया। जिससे अभय की मोटरसाइकिल पिकअप से टकरा गई। जिससे अभय घायल हो गया, उसकी अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद पिकअप का चालक भाग गया।

    तेज रफ्तार कार की टक्कर से राहगीर की मौत

    केंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में एक राहगीर की मौत हो गई। सदर निवासी गौतम पासी (46) मंगलवार की रात को सेंट जोसफ स्कूल के पास से जा रहे थे। वह यहां पर सड़क पार कर रहे थे, तभी तेज गति से आयी कार एमपी 20 सीएच 7055 के चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। घटना में गौतम को गंभीर चोटें आई। उन्हें तत्काल निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान गुरुवार को उनकी मौत हो गई। पुलिस आरोपित कार चालक की तलाश कर रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.