MP Crime News: कटंगी में महिला पर जानलेवा हमला, पैर और कमर में लगी गोली; पुलिस मामले की जांच में जुटी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर के कटंगी थाना क्षेत्र में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब कटंगी रोड पर एक महिला गंभीर अवस्था में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ी मिली। महिला ने चिल्लाकर कहा कि उसे गोली मारी गई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची कटंगी पुलिस ने घायल महिला को कटंगी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया गया।

पहले तो मामला गोलीकांड का लग रहा था, क्योंकि महिला के कमर और पैर में चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। लेकिन चिकित्सकीय जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि महिला को गोली नहीं लगी थी, बल्कि उसके शरीर पर सामान्य चोटें थीं।

पुलिस जांच में सामने आई सच्चाई महिला से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अनीता चौकीकर बताया। पुलिस ने उसके परिजनों से संपर्क करने के लिए नंबर मांगा, जिसके बाद उसके पिता से बात हुई। पिता ने बताया कि अनीता मानसिक रूप से कमजोर है और कुछ दिन पहले एक आश्रम के साथ आई थी, जहां से वह भटककर कटंगी के पौड़ी गांव पहुंच गई थी। महिला की हालत देखकर स्थानीय लोगों को लगा कि उसे गोली मारकर फेंका गया है, क्योंकि वह बार-बार यही कह रही थी कि 'मुझे गोली मारी गई है।' हालांकि, मेडिकल रिपोर्ट में गोली लगने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं।