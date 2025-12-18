"साहब देर रात आपत्तिजनक मैसेज करते हैं"...पमरे की महिला अधिकारी का आरोप, यूनियन ने किया जमकर हंगामा, अधिकारी तलब

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे के मैकेनिकल विभाग के सीआरएसई कोचिंग के खिलाफ विभाग की ही एक महिला कर्मी ने शिकायत की है। महिला ने अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पश्चिम मध्य रेलवे जोन की महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय को लिखित शिकायत सौंपी है। महिला के आरोप सामने आने के बाद पमरे मजदूर संघ के नेताओं ने मैकेनिकल विभाग के बाहर प्रदर्शन किया और अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

यूनियन ने किया हंगामा बुधवार को रेलवे के जीएम कार्यालय में यूनियन ने हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया। यूनियन का आरोप है कि रेलवे का एक अधिकारी महिला स्टाफ को आपत्तिजनक मैसेज भेज रहा है और कर्मचारियों से व्यवहार भी ठीक नहीं है। यूनियन का कहना है कि लिखित शिकायत देने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।