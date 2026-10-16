जबलपुर के भेड़ाघाट स्टेशन पर मालगाड़ी की चपेट में आया युवक, दोनों हाथ और एक पैर कटने से मौके पर मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। भेड़ाघाट रेलवे स्टेशन जबलपुर पर शुक्रवार सुबह एक सनसनीखेज घटना में मालगाड़ी (बीसीएन) ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा प्लेटफार्म नंबर-1 की ओर मेन लाइन नंबर-2 पर हुआ। दुर्घटना में व्यक्ति के दोनों हाथ और बायां पैर कट गए। रेलवे डॉक्टर ने मौके पर ही उसे मृत घोषित कर दिया।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, 16 अक्टूबर को सुबह 10:35 बजे प्रधान आरपीएफ आरक्षक कुलदीप सिंह ने सहायक उपनिरीक्षक धीरज कुमार को घटना की सूचना दी। बताया गया कि ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति का हाथ पहिए के नीचे दबा हुआ है। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों को सूचित कर घटनास्थल पर सहायता पहुंचाई गई।