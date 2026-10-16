जबलपुर के भेड़ाघाट स्टेशन पर मालगाड़ी की चपेट में आया युवक, दोनों हाथ और एक पैर कटने से मौके पर मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। भेड़ाघाट रेलवे स्टेशन जबलपुर पर शुक्रवार सुबह एक सनसनीखेज घटना में मालगाड़ी (बीसीएन) ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा प्लेटफार्म नंबर-1 की ओर मेन लाइन नंबर-2 पर हुआ। दुर्घटना में व्यक्ति के दोनों हाथ और बायां पैर कट गए। रेलवे डॉक्टर ने मौके पर ही उसे मृत घोषित कर दिया।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, 16 अक्टूबर को सुबह 10:35 बजे प्रधान आरपीएफ आरक्षक कुलदीप सिंह ने सहायक उपनिरीक्षक धीरज कुमार को घटना की सूचना दी। बताया गया कि ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति का हाथ पहिए के नीचे दबा हुआ है। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों को सूचित कर घटनास्थल पर सहायता पहुंचाई गई।
परिचालन विभाग ने ट्रेन को हल्का पीछे कराया, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों और आरपीएफ की मदद से व्यक्ति को बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंचे रेलवे डॉक्टर शुभ आशीष ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना पर जीआरपी जबलपुर के सहायक उपनिरीक्षक भागचंद उद्दे और प्रधान आरक्षक कौशल तिवारी भी स्टाफ के साथ पहुंचे। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल मृतक की पहचान और हादसे के कारणों की जानकारी सामने नहीं आई है। हादसे के कारण भेड़ाघाट बीसीएन सुबह 10:35 बजे से 10:57 बजे तक कुल 22 मिनट विलंबित रही।