झाबुआ में सरकारी जमीन पर भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना को लेकर दो पक्षों में मारपीट, पुलिस बल तैनात

नईदुनिया प्रतिनिधि, झाबुआ : जिले के कल्याणपुरा में शनिवार को मॉडल स्कूल के पास दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। यह पूरा विवाद गणेश उत्सव के दौरान स्थापित की गई प्रतिमा से जुड़ा हुआ है।

यहां गणेश उत्सव समिति की ओर से दस दिवसीय गणेश उत्सव के तहत गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की गई थी। प्रतिमा के विसर्जन के बाद एक समूह द्वारा उसी स्थान पर स्थायी रूप से प्रतिमा स्थापित करने का कार्य शुरू किया जा रहा था, जिसका दूसरे पक्ष ने कड़ा विरोध किया।