    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 20 Dec 2025 10:10:36 PM (IST)Updated Date: Sat, 20 Dec 2025 10:26:25 PM (IST)
    MP के झाबुआ में धर्मांतरण का खेल, दो पादरी सहित आठ के खिलाफ एफआईआर
    झाबुआ में सामने आया धर्मांतरण का मामला।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, झाबुआ। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में एक युवक पर मतांतरण का दबाव बनाने पर पुलिस ने इसाई मिशनरी से जुड़े दो पादरी समेत आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला काकनवानी थाना क्षेत्र के गांव मदरानी का है।

    गेंदाल डामोर ने शिकायत की कि उस पर मतांतरित होने का दबाव बनाया जा रहा था। इन्कार करने पर उसके साथ शुक्रवार को मारपीट की गई। पुलिस ने पहले जांच करने का कहा तो ग्रामीण थाने के बाहर धरना देकर बैठक गए।


    इस पर पुलिस ने पादरी कैलाश डामोर और नहारिया गरवाल के अलावा शांतू मडिया, रमजी डामोर, पीलू डामोर, गेंदाल परमार, शांता डामोर और जोगी भूरिया के खिलाफ मतांतरण का द बाव बनाने और मारपीट करने व धमकी देने कर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।

    रास्ता रोककर मतांतरण करने का दबाव, दो ईसाई पास्टर सहित छह अन्य आरोपित

    मतांतरण का कुचक्र जिले में लगातार जारी है। अब यह मामला काकनवानी थाने के मदरानी में सामने आया है। शुक्रवार की शाम चार बजे के लगभग एक युवक का रास्ता रोकते हुए उस पर मतांतरित होने का दबाव बनाया गया। युवक के साथ गाली - गलौच व मारपीट करने की भी शिकायत हुई है।

    इस मामले में दो ईसाई पास्टर सहित छह अन्य को आरोपित बनाया गया है।अब कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। शुक्रवार की रात को इस मामले को लेकर मदरानी में तनाव व्याप्त हो गया था। सनातन समाज के प्रतिनिधि थाने के बाहर एकत्रित हो गए।

    वे लगातार मुकदमा दर्ज करने की मांग करते रहे। जिले में आए दिन मतांतरण के नित नए मामले सामने आते रहते हैं। लंबे समय से जिले में यह कृत्य चल रहा है। अभी तक उपचार करवाने या कोई आर्थिक लोभ में चक्कर में मतांतरित होने की घटनाएं प्रकाश में आती रही। अब ताजा मामला खुलेआम रास्ता रोकते हुए बलपूर्वक मतांतरण करवाने के प्रयास का सामने आया है। संपूर्ण मामला एक ही कस्बे मदरानी का है।

    शिकायतकर्ता और आरोपित इसी कस्बे के रहने वाले हैं। 45 वर्षीय युवक गेंदाल डामोर ने पुलिस को शिकायत की कि वह शुक्रवार को शाम चार बजे के लगभग रास्ते से जा रहा था। इस दौरान गांव के ही दो ईसाई पास्टर सहित छह अन्य लोग उसके पास आए। उन्होंने रास्ता रोकते हुए मतांतरण करने का दबाव बनाया।

    मना करने पर गाली देने लगे और उसके साथ मारपीट की गई। इस घटना के बाद रात होते -होते मदरानी में तनाव व्याप्त हो गया। सनातन धर्म के प्रतिनिधि आक्रोश में आ गए।

    सभी एक साथ थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज करने की मांग करने लगे। जब पुलिस ने पहले जांच करने का कहा तो उनका आक्रोश ओर बढ़ गया। काकनवानी थाने के बाहर ही वे धरने पर बैठ गए।उनकी एक ही मांग थी कि एफआईआर दर्ज की जाए। इसके बाद माहौल गरमा गया।

    दर्ज किया गया मुकदमा

    काकनवानी थाने से बताया गया कि इस मामले में कैलाश डामोर,नहारिया गरवाल, शांतू मडिया,रमजी डामोर,पीलू डामोर, गेंदाल परमार,शांता डामोर और जोगी भूरिया सभी निवासी मदरानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।मामले में कार्यवाही चल रही है। थांदला एसडीओपी नीरज नामदेव ने बताया कि आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपित फरार हो गए हैं।शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। थाने के बाहर प्रदर्शन करने की बात सही नहीं है। फरियादी को रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने बुलवाया गया था लेकिन उनके साथ अन्य ग्रामीण भी यहां की परंपरा के मुताबिक आ गए।

