झाबुआ में इलाज के नाम पर चला अंधविश्वास का खेल, निमोनिया पीड़ित मासूमों को गर्म सलाखों से दागा

नईदुनिया प्रतिनिधि, झाबुआ। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में अंधविश्वास ने तीन मासूमों की जान आफत में डाल दी है। मौसम परिवर्तन के साथ सर्दी-जुकाम व बुखार से पीड़ित मासूमों को निमोनिया संक्रमण होने पर उनका उपचार कराने के बजाए स्वजन ने अंधविश्वास में तांत्रिक का सहारा लिया। जिसने प्रेत बाधा बताकर मासूमों को गर्म लोहे से दाग दिया।

जानकारी के अनुसार झाबुआ जिले के तीन अलग-अलग गांवों में दो वर्षीय पार्वती, दो माह के संदीप व ढाई माह के दानिया की हालत बिगड़ने पर स्वजन उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। चिकित्सक ने जांच की तो निमोनिया की पुष्टि हुई। चिकित्सक यह देखकर हैरान रह गए कि अलग-अलग समय पर अस्पताल में भर्ती कराए गए इन बच्चों के सीने पर गर्म लोहे से दागे जाने का निशान है।