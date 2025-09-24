मेरी खबरें
    झाबुआ में इलाज के नाम पर चला अंधविश्वास का खेल, निमोनिया पीड़ित मासूमों को गर्म सलाखों से दागा

    MP News: मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में अंधविश्वास ने तीन मासूमों की जान आफत में डाल दी है। मौसम परिवर्तन के साथ सर्दी-जुकाम व बुखार से पीड़ित मासूमों को निमोनिया संक्रमण होने पर उनका उपचार कराने के बजाए स्वजन ने अंधविश्वास में तांत्रिक का सहारा लिया। जिसने प्रेत बाधा बताकर मासूमों को गर्म लोहे से दाग दिया।

    By Bhupendra Singh
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 10:19:19 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 10:19:19 PM (IST)
    जानकारी के अनुसार झाबुआ जिले के तीन अलग-अलग गांवों में दो वर्षीय पार्वती, दो माह के संदीप व ढाई माह के दानिया की हालत बिगड़ने पर स्वजन उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। चिकित्सक ने जांच की तो निमोनिया की पुष्टि हुई। चिकित्सक यह देखकर हैरान रह गए कि अलग-अलग समय पर अस्पताल में भर्ती कराए गए इन बच्चों के सीने पर गर्म लोहे से दागे जाने का निशान है।

    इस पर चिकित्सकों ने स्वजन से पूछताछ की तो पता चला कि उनके क्षेत्र में बच्चों के बीमार होने पर पड़ोसी राज्य गुजरात के कतवारा में एक तांत्रिक के पास वह लोग जाते हैं। तांत्रिक ने प्रेत बाधा दूर करने के लिए बच्चों को गर्म सरिया से सीने पर दाग दिया। जिला अस्पताल की शिशु चिकित्सा गहन इकाई के प्रभारी डा. संदीप चोपड़ा ने बताया कि इनमें से एक बच्चे की हालत बेहद नाजुक है। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है।

