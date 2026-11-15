झाबुआ में दो मासूमों की डूबने से मौत... खेलते-खेलते कुएं में गिरीं, नाना-नानी के साथ रहती थीं बहनें

नईदुनिया प्रतिनिधि, झाबुआ। यहां से 15 किलोमीटर दूर रूपाखेड़ा पंचायत के माली फलिया में रविवार को एक हादसा हो गया। खेलते-खेलते पानी से भरे एक छोटे कुएं में गिरने से दो चचेरी बहनों की मौत हो गई। पुलिस चौकी कंजवानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस गांव में हरमाल पिता खीमा गणावा के घर पर ये दोनों बच्चियां रह रही थीं।

मृतकों की पहचान 8 वर्षीय कृष्णा पुत्री जीतमल सिंगांड (निवासी बाल्दि माल) और 7 वर्षीय रोशनी पुत्री नरेश मचार (निवासी गवसर) के रूप में हुई है। मृत दोनों बच्चियां हरमाल की बेटियों की बेटियां थीं, जो आपस में चचेरी बहनें थीं।

दो साल से नाना-नानी के पास रह रही थीं बच्चियां परिजनों के अनुसार, दोनों बच्चियों के माता-पिता मजदूरी के सिलसिले में गुजरात गए हुए थे। पिछले दो वर्षों से वे अपने नाना-नानी के पास ही रहकर पल-बढ़ रही थीं। रविवार को मकान के पास ही बने एक छोटे पानी के कुएं में गिरने से यह अनहोनी हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन दोनों बच्चियों को तुरंत रानापुर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जनप्रतिनिधियों ने जताया शोक सूचना मिलते ही थाना प्रभारी श्रीराम मंडलोई और एएसआई मनीष कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। दोनों बच्चियां कुएं तक कैसे पहुंचीं, पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। इस हृदयविदारक घटना की खबर मिलते ही रानापुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश डामोर, नितेश शाह और अन्य स्थानीय साथियों ने पीड़ित परिवारजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और ढांढस बंधाया।