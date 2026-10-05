गुजरात के दाहोद में 1.34 लाख रुपये के पोस डोडा चूरा के साथ झाबुआ की महिला गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, झाबुआ। दाहोद शहर में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और बिक्री के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स विंग ने बड़ी कार्रवाई की है। टाउन ए डिवीजन पुलिस थाना क्षेत्र के भगिनी समाज स्थित बिरसा मुंडा सर्कल के पास से पुलिस ने मध्य प्रदेश की एक महिला को 8.945 किलोग्राम अफीम के डोडे पोस डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार किया है।

पंचमहाल रेंज की डीआईजी विधि चौधरी और दाहोद जिला पुलिस अधीक्षक रविराजसिंह जाडेजा के निर्देश पर नशीले पदार्थों की अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान एएनडब्ल्यू के पीआई जीजे गामित के मार्गदर्शन में टीम पेट्रोलिंग पर थी।